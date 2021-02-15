Центр Киева обесточен - причина

В центре Киеве блэкаут. Фото: ДТЕК

В Киеве на ул. Саксаганского произошла авария на электросети. В результате обесточены 37 жилых домов и 68 учреждений на просп. Победы, пл. Победы, бульв. Шевченко, ул. Назаровская, Саксаганского, Жилянская, Льва Толстого и Симона Петлюры.

Об этом сообщила ДТЭК "Киевские электросети" в Facebook.

"В 13:46 стало известно об отключении тока в распределительном пункте номер 428, питающей дома в центре Киева. На место сразу выехала ремонтная бригада для устранения причины аварийной ситуации. Как оказалось, повреждение произошло на кабельной линии", - говорится в сообщении.

Электроснабжение планировали восстановить в течение 2 ч.

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Кабинет министров разрешил государственное регулирование цен на электроэнергию в Украине. Для этого правительство внесло ее в список социально значимых товаров.