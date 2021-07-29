Чемодан церковной одежды: рассказали о необычных потерях в киевской подземке

За шесть месяцев текущего года в бюро находок столичного метро попало 177 вещей.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Тенденции свидетельствуют, что летом пассажиры забывают очки, самокаты, детские рюкзаки, шляпы. Зато в холодное время года - шарфы, перчатки, шапки. Весной - зонтики, куртки, рюкзаки", - рассказали коммунальщики.

С января по июнь вернули 44 потерянные вещи. Остальные ждут своих владельцев в бюро.

За первое полугодие 2021-го теряли в метро, ​​в частности, такое:

- санки;

- телефоны;

- массажер для ног;

- беспроводные наушники;

- чемодан с церковной одеждой.

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В 2020 году в Бюро находок метро Киева попали микроволновка, надувной матрас, самокат и гладильная доска. Всего в прошлом году в столичном метро потеряли более 180 вещей.

Бюро находок Киевского метрополитена работает на станции метро Нивки ежедневно с 08:00 до 17:00. В пятницу с 08:00 до 15:45, суббота-воскресенье - выходной. Технический перерыв с 12:00 до 12:45. Телефон для справок - 0(44) 238 43 13.