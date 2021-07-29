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четверг, 29 июля 2021 19:15

Чемодан церковной одежды: рассказали о необычных потерях в киевской подземке

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За шесть месяцев текущего года в бюро находок столичного метро попало 177 вещей.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

Автор: КП "Киевский метрополитен"
  Бюро находок метрополитена только принимает вещи. За их хранения предусмотрена оплата
Бюро находок метрополитена только принимает вещи. За их хранения предусмотрена оплата

"Тенденции свидетельствуют, что летом пассажиры забывают очки, самокаты, детские рюкзаки, шляпы. Зато в холодное время года - шарфы, перчатки, шапки. Весной - зонтики, куртки, рюкзаки", - рассказали коммунальщики.

С января по июнь вернули 44 потерянные вещи. Остальные ждут своих владельцев в бюро.

За первое полугодие 2021-го теряли в метро, ​​в частности, такое:

- санки;
- телефоны;
- массажер для ног;
- беспроводные наушники;
- чемодан с церковной одеждой.

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В 2020 году в Бюро находок метро Киева попали микроволновка, надувной матрас, самокат и гладильная доска. Всего в прошлом году в столичном метро потеряли более 180 вещей.

Бюро находок Киевского метрополитена работает на станции метро Нивки ежедневно с 08:00 до 17:00. В пятницу с 08:00 до 15:45, суббота-воскресенье - выходной. Технический перерыв с 12:00 до 12:45. Телефон для справок - 0(44) 238 43 13.

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29
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