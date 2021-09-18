Бывший заключенный приставал к ученице в школьной уборной

Мужчина приставал к ученице школы. Фото: Нацполиция

В Киеве неизвестный мужчина развращал 8-летнюю ученицу в туалете школы на Лесном массиве.

"Во время перерыва школьница зашла в туалет, где находился неизвестный. Запугивая ребенка, мужчина совершил в отношении нее развратные действия. Крики о помощи услышали ученики старших классов. Они пытались задержать правонарушителя, но он убежал", - рассказал начальник криминальной полиции Деснянского управления Андрей Табала, сообщается на сайте Нацполиции столицы.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения правоохранители смогли быстро установить личность нападавшего и задержать. Его нашли на Центральном железнодорожном вокзале. Пытался выехать из города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шантажировал и запугивал: 10 школьниц стали жертвами насильника

Нарушитель из Киева 1971 года рождения. Уже имел судимость за имущественные преступления и развращение несовершеннолетних. В этом месяце только вышел из тюрьмы.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

В Киеве за решетку отправили мужчину, который в детских поликлиниках приставал к девочкам 4 и 5 лет. Им демонстрировал свой половой орган.Задержали мужчину очевидцы инцидента. После чего передали его правоохранителям. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.