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пятница, 18 июня 2021 10:07

"Бумбокс" сыграл благотворительный концерт в поддержку скверов Киева
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Сквер Небесной сотни уже длительное время функционирует как современный и динамичный публичное пространство
Фото: Город-Сад
Сквер Небесной сотни уже длительное время функционирует как современный и динамичный публичное пространство
Сквер Небесной сотни уже длительное время функционирует как современный и динамичный публичное пространство
Сквер Небесной сотни уже длительное время функционирует как современный и динамичный публичное пространство

В "Сквере Небесной сотни" по инициативе ОО "Город-сад" состоялся благотворительный концерт группы "Бумбокс". Мероприятие было организовано с целью сбора средств для обустройства киевских скверов, которые были созданы и поддерживаются силами общины.

Руководитель общественной организации "Город-сад", инициатор и координатор создания Сквера Небесной сотни Евгения Кулеба рассказала, что собранные во время концерта средства будут направлены на оплату труда садовника в течение четырех месяцев и расходные материалы, необходимые для ухода за Сквером Небесной сотни. Ведь это символ Киева и киевлян, украинцев, объединившихся вокруг общей цели - создания современного публичного пространства, посвященного Героям Небесной сотни.

Сквер уже длительное время функционирует как современное и динамичное публичное пространство - место проведения конференций, мастер-классов, концертов, кинопоказов, художественных выставок. Всемирно известный португальский художник Алешандре Фарту aka Vhils создал в Сквере Небесной сотни масштабный портрет Сергея Нигояна и посвятил его всем героям Майдана. А в 2016 году Сквер впервые в Украине и Восточной Европе получил самую престижную награду Европейского конкурса публичных пространств "Европейская награда за урбанистический публичное пространство". Проходит процесс передачи сквера в коммунальную собственность, чтобы обеспечить условия для проведения его полноценной реконструкции, обустройства и функционирования. А пока за зеленой зоной может ухаживать садовник.

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Часть средств, собранных во время концерта "Бумбокс", будут направлены на обустройство и обеспечение функционирования еще двух скверов - в Дарницком и Печерском районах. В частности, для "Греческой набережной" - важного пешеходного коридора между парками Прибрежный, Берковщина, и Вербовой рощи - будут закуплены и установлены новые скамейки. Кроме того, садовую мебель планируется установить в сквере на Старонаводницкой, 6А, который уже около 20 лет поддерживается силами местных жителей.

Главную улицу Киева Крещатик капитально отремонтируют за почти 741 млн грн. Она получит велосипедную инфраструктуру, новые наземные переходы и отремонтированы фонтаны.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
18
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