"Будущий" глава МВД с сообщником торговали должностями Нацполиции

В Киевской области задержали двух человек, которые пообещали мужчине решать вопрос о назначении его на руководящую должность в Нацполиции.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"По данным следствия, двое лиц за денежное вознаграждение в $220 тыс. пообещали гражданину решить вопрос о назначении его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области. Один из них позиционировал себя лицом, которое в ближайшее время будет назначено на должность министра внутренних дел и сможет решать кадровые вопросы", - говорится в сообщении.
Задержали обоих фигурантов при передаче первой части взятки в $120 тыс. Решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.
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Во Львовской области полицейские поймали на взятке главу райгосадминистрации. За решение земельного вопроса чиновник требовал взятку, но не деньгами. Он хотел талоны на бензин.
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