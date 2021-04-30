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пятница, 30 апреля 2021 13:37

"Будущий" глава МВД с сообщником торговали должностями Нацполиции
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В Киевской области задержали двух человек, которые пообещали мужчине решать вопрос о назначении его на руководящую должность в Нацполиции.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Фото: gp.gov.ua

"По данным следствия, двое лиц за денежное вознаграждение в $220 тыс. пообещали гражданину решить вопрос о назначении его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области. Один из них позиционировал себя лицом, которое в ближайшее время будет назначено на должность министра внутренних дел и сможет решать кадровые вопросы", - говорится в сообщении.

Задержали обоих фигурантов при передаче первой части взятки в $120 тыс. Решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.

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Во Львовской области полицейские поймали на взятке главу райгосадминистрации. За решение земельного вопроса чиновник требовал взятку, но не деньгами. Он хотел талоны на бензин.

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