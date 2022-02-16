"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают многоэтажку с жителями - как там живут люди

В начале февраля появилась новость о том, что в Оболонском районе Киева продают девятиэтажное общежитие вместе с людьми.

Дом на просп. Оболонском, 34В находится в собственности Проминвестбанка. Именно финучреждение и выставило его на продажу. За общежитие площадью 3002,4 кв. м просят $2,3 млн. При этом жильцы дома заявляют, что владелец не предупреждал их о своих планах и не предлагал альтернативного жилья.

Общежитие было построено в 1978 году советским Будбанком. В комнаты были заселены его работники. Через несколько лет после распада СССР Фонд госимущества продал девятиэтажное здание Проминвестбанку. Туда начали заезжать и его работники, которые не имели собственного жилья.

Так как дом не находится в коммунальной собственности города, тарифы за коммунальные услуги для жильцов устанавливает Проминвестбанк. Раньше за комнаты в 18 кв. м. взымали 1650 грн. Но недавно стоимость поднялась до 5,6 тыс. грн. Отказались платить такую сумму, потому что в нее заложена стоимость обслуживания всех отделений банка и его главного офиса, объясняют жители общежития.

"Теперь боимся, что за этот искусственный долг нас попытаются выселить уже после продажи дома", - говорят люди.

Столичный адвокат Алексей Шевчук в Facebook заявил, что будет расследовать законность продажи общежития.

"Хочу напомнить Виталию Кличко, что я обещал беречь людей и их права! Никакая дружба и уважение не позволят мне пойти против общества! Годами игнорируют людей, а сегодня Проминвестбанк, являющийся филиалом страны-агрессора (более 99% акций банка в 2008 году были проданы российскому Внешэкономбанку. После начала российско-украинской войны на Проминвестбанк были наложены санкции. Он стал сворачивать деятельность, закрывать отделения и сокращать работников. - Gazeta.ua), решил продать дом с людьми", - написал Шевчук.

Корреспонденты Gazeta.ua побывали в проблемном общежитии и пообщались с его жителями.

СУД И ОРДЕР

Общежитие расположено в удобном месте - от станции метро Минская до него идти не больше 10 мин. Неподалеку находится торгово-развлекательный центр Dream Town. Также рядом немало кофеен, магазинов и супермаркетов.

Снаружи кирпичное здание почти ничем не отличается от обычных девятиэтажек, построенных в советское время. Есть только один подъезд. Из него поспешно выходит 46-летний Виталий Петров.

- Об истории дома знаю немного. Сам получил здесь жилье в 1998 году, - признается. - Работал в инкассации Проминвестбанка. Въехал в квартиру вместе с семьей. Возможности приватизировать жилье не было.

Автор: Кристина Ямбор Снаружи общежитие ничем не отличается от обычных девятиэтажек, построенных в советское время

Большинство нынешних жильцов дома - когда-то работали в Проминвестбанке, говорит мужчина.

- Здесь живут те, кто работал в системе, но потом были уволены или сокращены. Я вот и сейчас работы временно не имею. Другое жилье тоже отсутствует. Если захотят выселить, останемся с семьей на улице, - добавляет Петров.

О выставлении дома на продажу жильцы узнали в интернете.

- Соседи увидели объявление на OLX. Потом оттуда оно исчезло, но стало появляться на других сайтах, - говорит Виталий. - В 2005 году меня уже пытались выселить из квартиры с тремя другими семьями. Мол, мы незаконно заселились. Может, еще тогда планировали продать дом и хотели посмотреть, какая будет реакция. Я суд выиграл, и мне тогда выдали ордер на жилье, прописали.

Автор: kyiv.depo.ua Вот такие объявления о продаже дома можно найти в интернете

Жить в общежитии удобно, но зимой плохо работает отопление, а в квартирах холодно, уверяет житель.

- Зима холодная, а батареи просто теплые. Они не нагреваются до температуры, которая должна быть. Плачу за коммуналку 1650 гривен как бывший сотрудник банка. А сейчас они хотят взымать по 5600 гривен. Выдали такое распоряжение. Оно подписано, но не закреплено мокрой печатью.

Район хороший. Рядом Днепровская набережная

Комнаты в общежитии переделаны в квартиры-гостинки.



- У меня есть комната, кухня, ванная и туалет с душем, - говорит Виталий. - Но покупатели все равно найдутся, потому что район хороший. Рядом Днепровская набережная.

ИСКУСТВЕННЫЕ ДОЛГИ

К соседу подходит рыжеволосая женщина с ярко накрашенными губами. Надевает защитную маску и кожаные перчатки.

- Дом находится и на балансе и в собственности Проминвестбанка, - приобщается к разговору Лариса Ширкунова. - Ввели в эксплуатацию общежитие в 1978 году как дом для малосемейных и одиноких лиц. До 1996-го он считался общежитием, но официальных документов мы никогда не видели.

Автор: Кристина Ямбор Лариса Ширкунова проживает в общежитии с 1985 года. Другого жилья у нее с сыном нет

Лариса проживает в общежитии с 1985 года. Вспоминает, что Проминвестбанк в 1996 году приобрел этот дом как нежилой. Хотя все коммуникации были исправны, убеждает жительница.

- На нас впоследствии начали подавать в суд. Якобы за долги, которые владельцы сами же и создали - увеличили плату за придомовую территорию, но людям не сообщили. Поэтому суды были на нашей стороне, - продолжает Лариса.

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Вспоминает, что в свое время в общежитие заселяли студентов Института банковского дела, который опекал Проминвестбанк. Два года назад вуз закрыли, а студентов выселили.

- В тех комнатах сейчас живут какие-то люди, но мы не спрашивали, кто они и откуда, - говорит женщина. - Точное количество жителей назвать сложно, потому что владельцы в документах показывают только зарегистрированных. Но кроме них здесь законно проживают и незарегистрированные люди.

Автор: Кристина Ямбор Дом имеет только один подъезд

Когда владельцы начали судиться, чтобы жители выплатили им долги за коммуналку, люди передали им письменный ответ от Министерства региональной политики. Там указывалось, что стоимость коммунальных услуг следует начислять по определенной формуле.

- Ее никто не использовал, - Лариса широко открывает глаза. - Если по Киеву один квадратный метр от пяти до 10 гривен стоит, то у нас они считали по 168 грн. Они просто свои расходы по всем отделениям банка сосчитали и разделили на жильцов. Туда вошла амортизация, хотя она не входит в жилищно-коммунальные услуги. Выставляют нам счета за клининговую компанию, обслуживавшую главный офис, за кожаные диваны, столовую для руководства. Из их расчетов еще получается, что у нас в каждой комнате стоят банкоматы.

У нас в каждой комнате стоят банкоматы

По повышенному тарифу большинство людей отказываются платить.

- На лестнице не было света с октября по декабрь. Обратилась к владельцам - будут ли вообще здесь что-то делать? Нам ответили, что в связи с тем, что мы не платим указанную ими сумму, ничего делать не будут. Хотя потом все же лампочки вкрутили.

Фото: Кристина Ямбор

Долг Ширкуновой за коммунальные услуги составляет более 250 тыс. грн. Такие же расчеты пришли жителям, на чьих этажах не было света.

- Из тех документов, которые они предоставили, мы посчитали действительные расходы. Летом это где-то от 500 до 600 гривен, а зимой - 1500 грн. Такова и должна быть плата за коммуналку, - продолжает Лариса. - И еще они нам не дают ни субсидии оформить, ни льготы. Не дают никаких документов, а хотят 5600 гривен.

Без предоставления жилья нас никто не имеет права отсюда выселить

Банк специально создает искусственные долги, чтобы после продажи была причина выгнать людей, уверена Лариса.

- Но я точно знаю, что мы законно здесь проживаем и без предоставления жилья нас никто не имеет права отсюда выселить. Но будут пробовать, потому что мы им мешаем. Вряд ли покупатель, если он нормален и адекватен, захочет с людьми покупать этот дом. Если же новый владелец нас оставит - пожалуйста, мы не против. Претендуем только на свое жилье.

Автор: Кристина Ямбор В общежитии живут преимущественно люди, не имеющие другого жилья

Местные обращались в КГГА, Оболонскую райгосадминистрацию и даже писали письмо президенту Украины. Однако проблема не разрешилась.

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- Здесь живут те, у кого нет собственного жилья. Если будут выселять - буду отстреливаться. Я за жизнь не нажила себе квартиру. Я даже здесь не могу до сих пор ремонт доделать, живу в условиях 1978 года, - рассказывает Лариса Ширкунова. - У нас в 2005-2007 годах делали ремонт. Но в восьми комнатах его не провели. В том числе моей. Делаю что-то своими силами.

БЕЗ ВОДЫ И РЕМОНТА

Ко входу в дом ведет бетонная лестница, вымощенная плиткой. Дверь закрыта кодовым замком. В подъезде под лестницей стоят детские коляски и велосипеды.

Первый этаж нежилой. Здесь находятся актовый зал, который обустроили для студентов, склад, комната охраны и хозяйственные помещения.

Справа за пластиковой застекленной дверью в миниатюрной каморке без окна сидит охранник. Пожилой мужчина с седыми густыми усами одет в черную рабочую форму с нашивками, на голову накинул кепку. На мягком стуле внимательно смотрит в монитор компьютера.

- Что тебе здесь рассказать?, - грубо отвечает на просьбу поговорить о проблемах дома. - Что ты хочешь от меня услышать? Задание редакции выполнила - ну и все! - показательно отворачивается.

Автор: Кристина Ямбор На первом этаже общежития сидит охранник. От общения он отказался

ПОдъезд общежития чистый. Персиковые стены словно недавно окрашены, потолок качественно побелен. Полы, перила и окна - вымыты.

Сюда ехали люди со всей Украины

- В 1978 году первый этаж был обустроен как зал, где проводили курсы по повышению квалификации. Сюда ехали люди со всей Украины, - рассказывает Лариса.

Вызывает лифт и приглашает проехать на четвертый этаж. Там пахнет свежеприготовленными мясными блюдами.

- Вот здесь жила молодая пара с ребенком, - Лариса показывает на дверь комнаты №407. - 10 лет мужчина проработал в банке и согласно действующему законодательству мог подать в суд и получить регистрацию в общежитии. Но решил этим не заниматься и уехал. Может, было куда.

Автор: Кристина Ямбор В общежитии живут преимущественно люди, не имеющие другого жилья

По длинному коридору, на обоих концах которого за стеклянной дверью небольшие балконы, идем в квартиру Ларисы. Она проживает в комнате №410 со взрослым сыном. Встречаем его на пороге - мужчина здоровается, пшикает на себя туалетную воду и быстро выходит.

Не хватило денег. Разворовали

Жилье маленькое. В коридоре у стены стоит деревянный шкаф с зеркалом, на полу старый ковер. За белой окрашенной дверью - ванна. На полу компактной комнаты стоят вазоны, на окне растут орхидеи. Бежевые обои кое-где отклеились.

- Я к гостям не готовилась, - говорит женщина. - Вот видите - двери они поставили и окна новые всем, но восемь квартир остались без плитки, линолеума, новых стен, плинтусов, обоев, - жалуется хозяйка. - Я спрашивала: "Почему так?". Сказали, что не хватило денег. Разворовали.

Автор: Кристина Ямбор Лариса Ширкунова живет в небольшой квартире вместе с сыном

За коричневой шторой стоит кровать - там Лариса организовала пространство для сына. Сама же спит на раскладном диване.

- Сейчас нет постоянного заработка. В моем возрасте на работу, которая мне под силу, уже не берут. У меня проблемы с ногами, с сердцем. То хожу подрабатывать - убираю, иногда присяжной попадаю на судебные заседания.

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В крохотной кухне женщина разместила холодильник, шкафы с рабочей поверхностью, обеденный деревянный стол. Над раковиной висят ножи, лопатки, тряпки. На встроенной полке над дверью стоят жестяные коробки с надписями "перловка", "гречка", "сахар", "соль". Остались еще из СССР.

- В советские времена топили хорошо, а в последнее время стало плохо, - рассказывает Лариса об условиях жизни в общежитии. - У меня угловая квартира, а батареи ну просто тепленькие - 30 градусов! По полгода бывает, что отсутствует горячая вода. Мы грели воду в кастрюлях и чайниках, у некоторых есть бойлеры.

Автор: Кристина Ямбор Комнату площадью в 18 «квадратов» Лариса Ширкунова разделила пополам ширмой, чтобы у ее взрослого сына был свой уголок.

Жители общежития сейчас нанимают адвокатов, чтобы помогли им отстоять право на жилье. Ларисе бесплатно помогает знакомый нотариус.

- В 1996-м банк купил общежитие за 750 тысяч гривен, а продают сейчас за 2,3 миллиона долларов. Завышенная стоимость, - добавляет напоследок Лариса.

КИЕВ ГОТОВ ВЗЯТЬ ОБЩЕЖИТИЕ НА БАЛАНС ГОРОДА

Киев готов принять в коммунальную собственность общежитие, если соответствующее решение будет принято Проминвестбанком.

Об этом говорится в письме Оболонской районной администрации на информационный запрос Gazeta.ua.

"Здание на просп. Оболонскому, 34В, в котором расположено общежитие, принадлежит банку на правах частной собственности. Обращаем внимание, что ПАО "Проминвестбанк" о своих намерениях по продаже дома Оболонскую районную в городе Киеве государственную администрацию должным образом не информировал", - говорится в письме.

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В то же время в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА отмечают, что у них нет необходимых документов, чтобы полноценно прокомментировать ситуацию с домом на Оболони.

"Сообщаем об установленных Законом Украины "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий" гарантии действия запрета (моратория) на выселение из общежитий его жителей, и отчуждения любым способом указанных в общежитий как объектов недвижимого имущества, жилых комплексов и / или их частей, отдельных построек, сооружений, жилых и нежилых помещений и другого имущества, а также соответствующих земельных участков и их придомовых территорий в пользу физических или юридических лиц частного права. Указанные гарантии могут быть применены при наличии безусловных оснований распространения действия этого Закона на указанный жилой дом", - говорится в письме, которое мы получили от Департамента.

На прошлой неделе мы посылали информационный запрос и в Проминвестбанк с просьбой разъяснить ситуацию с продажей общежития. К моменту публикации материала редакция ответа не получила.