"Буду отстреливаться": в Киеве многоэтажку с жителями продают за миллионы долларов – как там живут люди

В начале февраля появилась новость о том, что в Оболонском районе Киева продается девятиэтажное общежитие вместе с людьми.

Дом на просп. Оболонском 34В, находится в собственности "Проминвестбанка". Именно финучреждение и выставило его на продажу. За общежитие площадью 3002,4 "квадратов" - просят $2,3 млн. При этом жильцы дома заявляют, что владелец не предупреждал их о своих планах и не предлагал альтернативного жилья.

Общежитие было построено в 1978 году советским "Будбанком". В комнаты были заселены его работники. Через несколько лет после распада СССР, Фонд госимущества продал девятиэтажное здание "Проминвестбанку". Туда начали заезжать и его работники, которые не имели собственного жилья.

Так как дом не находится в коммунальной собственности города, тарифы за коммунальные услуги для жильцов устанавливает "Проминвестбанк". Раньше за комнаты в 18 кв. м. взымали 1650 грн. Но недавно стоимость поднялась до 5,6 тыс. грн. Отказались платить такую сумму, потому что у нее заложена стоимость обслуживания всех отделений банка и его главного офиса, объясняют жители общежития.

"Теперь боимся, что за этот искусственный долг нас попытаются выселить уже после продажи дома", - говорят люди.

Столичный адвокат Алексей Шевчук на своей странице в фейсбуке заявил, что будет расследовать законность продаж общежития.

"Хочу напомнить Виталию Кличко, что я обещал беречь людей и их права! Никакая дружба и уважение не позволят мне пойти против общества! Годами игнорируют людей, а сегодня "Проминвестбанк", являющийся филиалом страны-агрессора (более 99% акций банка в 2008 году были проданы российскому "Внешэкономбанку". После начала российско-украинской войны на "Проминвестбанк" были наложены санкции. Он стал сворачивать свою деятельность, закрывать отделения и сокращать работников – Gazeta.ua), решил продать дом с людьми", - написал Шевчук.

Корреспонденты Gazeta.ua побывали в проблемном общежитии и пообщались с его жителями.

СУД И ОРДЕР

Общежитие расположено в удобном месте – от станции метро "Минская" до него идти не больше 10 минут. Неподалеку находится торгово-развлекательный центр Dream Town. Также рядом немало кофеен, магазинов и супермаркетов.

Снаружи кирпичное здание почти ничем не отличается от обычных девятиэтажек, построенных в советское время. Есть только один подъезд. Из него поспешно выходит 46-летний Виталий Петров.

– Об истории дома знаю немного. Сам получил здесь жилье в 1998 году, –признается. – Работал в инкассации "Проминвестбанка". Въехал в квартиру вместе с семьей. Возможности приватизировать жилье не было.

Автор: Кристина Ямбор Снаружи общежитие ничем не отличается от обычных девятиэтажек, построенных в советское время

Большинство нынешних жильцов дома – когда-то работали в "Проминвестбанке", говорит мужчина.

- Здесь живут те, которые работали в системе, но потом были уволены или сокращены. Я вот и сейчас работы временно не имею. Другое жилье тоже отсутствует. Если захотят выселить, останемся с семьей на улице, - добавляет Петров.

О выставлении дома на продажу жильцы узнали в интернете.

– Соседи увидели объявление на OLX. Потом оттуда оно исчезло, но стало появляться на других сайтах, - говорит Виталий. – В 2005 году меня уже пытались выселить из квартиры с тремя другими семьями. Мол, мы незаконно заселились. Может, еще тогда планировали продать дом и хотели посмотреть, какая будет реакция. Я суд выиграл, и мне тогда выдали ордер на жилье, прописали.

Автор: kyiv.depo.ua Вот такие объявления о продаже дома можно найти в интернете

Жить в общежитии удобно, но зимой плохо работает отопление, а в квартирах холодно, уверяет житель.

– Зима холодная, а батареи просто теплые. Они не нагреваются до температуры, которая должна быть. Плачу за коммуналку 1650 гривен как бывший сотрудник банка. А сейчас они хотят взымать по 5600 гривен. Выдали такое распоряжение. Оно подписано, но не закреплено мокрой печатью.

Район хороший. Рядом Днепровская набережная

Комнаты в общежитии переработаны в квартиры-гостинки.



– У меня есть комната, кухня, ванная и туалет с душем, – говорит Виталий. – Но покупатели все равно найдутся, потому что район хороший. Рядом Днепровская набережная.

ИСКУСТВЕННЫЕ ДОЛГИ

К соседу подходит рыжеволосая женщина с ярко накрашенными губами. Надевает защитную маску и кожаные перчатки.

- Дом находится и на балансе, и в собственности "Проминвестбанка", - приобщается к разговору Лариса Ширкунова. - Ввели в эксплуатацию общежитие в 1978 году как дом для малосемейных и одиноких лиц. До 1996-го он считался общежитием, но официальных документов мы никогда не видели.

Автор: Кристина Ямбор Лариса Ширкунова проживает в общежитии с 1985 года. Другого жилья у нее с сыном нет

Лариса проживает в общежитии с 1985 года. Вспоминает, что "Проминвестбанк" в 1996 году приобрел этот дом как нежилой. Хотя все коммуникации были исправны, убеждает жительница.

– На нас впоследствии начали подавать в суд. Якобы за долги, которые владельцы сами же и создали - увеличили плату за придомовую территорию, но людям не сообщили. Поэтому суды были на нашей стороне, – продолжает Лариса.

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Вспоминает, что в свое время в общежитие заселяли студентов Института банковского дела, которым занимался "Проминвестбанк". Два года назад вуз был закрыт, а студентов выселили.

– В тех комнатах сейчас живут какие-то люди, но мы не спрашивали, кто они и откуда, – говорит женщина. - Точное количество жителей назвать сложно, потому что владельцы в документах показывают только зарегистрированных. Но кроме них здесь законно проживают и незарегистрированные люди.

Автор: Кристина Ямбор Дом имеет только один подъезд

Когда владельцы начали судиться, чтобы жители выплатили им долги за коммуналку – люди передали им письменный ответ от Министерства региональной политики. Там указывалось, что стоимость коммунальных услуг следует начислять по определенной формуле.

– Ее никто не использовал, – Лариса широко открывает глаза. – Если по Киеву один квадратный метр от 5 до 10 гривен стоит, то у нас они считали по 168 грн. Они просто свои расходы по всем отделениям банка сосчитали и разделили на жильцов. Туда вошла амортизация, хотя она не входит в жилищно-коммунальные услуги. Выставляют нам счета за клининговую компанию, обслуживавшую главный офис, за кожаные диваны, столовую для руководства. Из их расчетов еще получается, что у нас в каждой комнате стоят банкоматы.

У нас в каждой комнате стоят банкоматы

По повышенному тарифу большинство людей отказываются платить.

– На лестнице не было света с октября по декабрь. Обратилась к владельцам - будут ли вообще здесь что-то делать? Нам ответили, что в связи с тем, что мы не платим указанную ими сумму – ничего делать не будут. Хотя потом все же лампочки вкрутили.

Фото: Кристина Ямбор

Долг Ширкуновой за коммунальные услуги составляет более 250 тыс. грн. Такие же расчеты пришли жителям, на чьих этажах не было света.

– Из тех документов, которые они предоставили, мы посчитали действительные расходы. Летом это где-то от 500 до 600 гривен, а зимой – 1500 грн. Такова и должна быть плата за коммуналку, - продолжает Лариса. – И еще они нам не дают ни субсидии оформить, ни льготы. Не дают никаких документов, а хотят 5600 гривен.

Без предоставления жилья нас никто не имеет права отсюда выселить

Банк специально создает искусственные долги, чтобы после продажи была причина выгнать людей, уверена Лариса.

– Но я точно знаю, что мы законно здесь проживаем и без предоставления жилья нас никто не имеет права отсюда выселить. Но будут пробовать, потому что мы им мешаем. Вряд ли покупатель, если он нормален и адекватен, захочет с людьми покупать этот дом. Если же новый владелец нас оставит – пожалуйста, мы не против. Претендуем только на свое жилье.

Автор: Кристина Ямбор В общежитии живут преимущественно люди, не имеющие другого жилья

Местные обращались в КГГА, Оболонскую райгосадминистрацию и даже писали письмо президенту Украины. Однако проблема не разрешилась.

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– Здесь живут те, у кого нет собственного жилья. Если будут выселять - буду отстреливаться. Я за жизнь не нажила себе квартиру. Я даже здесь не могу до сих пор ремонт доделать, живу в условиях 1978 года, – рассказывает Лариса Ширкунова. – У нас в 2005-2007 годах делали ремонт. Но в восьми комнатах его не провели. В том числе моей. Делаю что-то своими силами.

БЕЗ ВОДЫ И РЕМОНТА

Ко входу в дом ведет бетонная лестница вымощенная плиткой. Дверь закрыта кодовым замком. В подъезде под лестницей стоят детские коляски и велосипеды.

Первый этаж – не жилой. Здесь находятся актовый зал, который обустроили для студентов, склад, комната охраны и хозяйственные помещения.

Справа, за пластиковой застекленной дверью в миниатюрной каморке без окна, сидит охранник. Пожилой мужчина с седыми густыми усами одет в черную рабочую форму с нашивками, на голову накинул кепку. На мягком стуле внимательно смотрит в монитор компьютера.

– Что тебе здесь рассказать?, – грубо отвечает на просьбу поговорить о проблемах дома. – Что ты хочешь от меня услышать? Задание редакции выполнила - ну и все! - показательно отворачивается.

Автор: Кристина Ямбор На первом этаже общежития сидит охранник. От общения он отказался

Парадное общежития чистое. Персиковые стены словно недавно окрашены, потолок качественно побелен. Полы, перила и окна - вымыты.

Сюда ехали люди со всей Украины

– В 1978 году первый этаж был обустроен, как зал, где проводили курсы по повышению квалификации. Сюда ехали люди со всей Украины, – рассказывает Лариса.

Вызывает лифт и приглашает проехать на четвертый этаж. Там пахнет свежеприготовленными мясными блюдами.

– Вот здесь жила молодая пара с ребенком, – Лариса показывает на дверь комнаты №407. - 10 лет мужчина проработал в банке и согласно действующему законодательству мог подать в суд и получить регистрацию в общежитии. Но решил тем не заниматься и уехал. Может быть, было куда.

Автор: Кристина Ямбор В общежитии живут преимущественно люди, не имеющие другого жилья

По длинному коридору, на обоих концах которого за стеклянной дверью небольшие балконы, идем в квартиру Ларисы. Она проживает в комнате №410 со взрослым сыном. Встречаем его на пороге – мужчина здоровается, пшикает на себя туалетную воду и быстро выходит.

Не хватило денег. Разворовали

Жилье – маленькое. В коридоре у стены стоит деревянный шкаф с зеркалом, на полу – старый ковер. За белой окрашенной дверью – ванна. На полу компактной комнаты стоят вазоны, на окне – растут орхидеи. Бежевые обои кое-где отклеились.

– Я к гостям не готовилась, – говорит женщина. – Вот видите – двери они поставили и окна новые всем, но восемь квартир остались без плитки, линолеума, новых стен, плинтусов, обоев, – жалуется хозяйка. – Я спрашивала: "Почему так?". Сказали, что не хватило денег. Разворовали.

Автор: Кристина Ямбор Лариса Ширкунова живет в небольшой квартире вместе с сыном

За коричневой шторой стоит кровать – там Лариса организовала простор для сына. Сама же спит на раскладном диване.

- Сейчас нет постоянного заработка. В моем возрасте на работу, которая мне под силу, уже не берут. У меня проблемы с ногами, с сердцем. То хожу подрабатывать – убираю, иногда присяжной попадаю на судебные заседания.

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В крохотной кухне женщина разместила холодильник, шкафы с рабочей поверхностью, обеденный деревянный стол. Над раковиной висят ножи, лопатки, тряпки. На встроенной полке над дверью - стоят жестяные коробки с надписями "перловка", "гречка", "цукор", "соль". Остались еще из СССР.

– В советские времена топили хорошо, а в последнее время стало очень плохо, – рассказывает Лариса об условиях жизни в общежитии. – У меня угловая квартира, а батареи ну просто тепленькие – 30 градусов! По полгода бывает, что отсутствует горячая вода. Мы грели воду в кастрюлях и чайниках, у некоторых есть бойлеры.

Автор: Кристина Ямбор Комнату площадью в 18 «квадратов» Лариса Ширкунова разделила пополам ширмой, чтобы у ее взрослого сына был свой уголок.

Жители общежития сейчас нанимают адвокатов, чтобы помогли им отстоять право на жилье. Ларисе бесплатно помогает знакомый нотариус.

– В 1996-м банк купил общежитие за 750 тысяч гривен, а продают сейчас за 2,3 миллиона долларов. Завышенная стоимость, – добавляет напоследок Лариса.

КИЕВ ГОТОВ ВЗЯТЬ ОБЩЕЖИТИЕ НА БАЛАНС ГОРОДА

Киев готов принять в коммунальную собственность общежитие, если соответствующее решение будет принято "Проминвестбанком".

Об этом говорится в письме Оболонской районной администрации на информационный запрос Gazeta.ua.

"Здание на просп. Оболонскому, 34В, в котором расположено общежитие, принадлежит банку на праве частной собственности. Обращаем внимание, что ПАО "Проминвестбанк" о своих намерениях по продаже дома, Оболонскую районную в городе Киеве государственную администрацию, должным образом, не информировал", - говорится в письме.

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В то же время в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА отмечают, что у них нет необходимых документов, чтобы полноценно прокомментировать ситуацию с домом на Оболони.

"Сообщаем об установленных Законом Украины "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий" гарантии действия запрета (моратория) на выселение из общежитий его жителей, и отчуждения любым способом указанных в общежитий как объектов недвижимого имущества, жилых комплексов и/ или их частей, их отдельных построек, сооружений, жилых и нежилых помещений и другого имущества, а также соответствующих земельных участков и их придомовых территорий в пользу физических или юридических лиц частного права. Указанные гарантии могут быть применены при наличии безусловных оснований распространения действия этого Закона на указанный жилой дом", - говорится в письме, которое мы получили от Департамента.

На прошлой неделе мы посылали информационный запрос и в Проминвестбанк с просьбой разъяснить ситуацию с продажей общежития. К моменту публикации материала, редакция ответа не получила.