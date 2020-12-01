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вторник, 01 декабря 2020 14:09

Будет звучать в день рождения каждого погибшего: на Аллее Небесной открыли Колокол Достоинства

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Сегодня, 1 декабря, на Аллее Небесной сотни в Киеве появился новый символ для памяти погибших на Майдане - Колокол Достоинства. Присоединились к его открытию родственники погибших.

Этот день для установления памятника выбрали неслучайно, пишет "ТСН".

Автор: "ТСН"
  В Киеве открыли Колокол Достоинства на Аллее Небесной сотни
В Киеве открыли Колокол Достоинства на Аллее Небесной сотни

По словам историков, именно 1 декабря Евромайдан перерос в Революцию Достоинства. После избиения студентов 29 ноября на улицы вышел почти 1 млн протестующих.

Колокол Достоинства создавали лучшие звонари Украины, чтобы подобрать нужную тональность.

В дальнейшем колокол будет звучать в день рождения каждого, кто погиб во время Революции и отбивать столько раз, сколько было лет павшему.

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В парке "Победа" столицы заложили капсулу, где установят мемориальный знак павшим воинам АТО. Знак почтит погибших воинов Днепровского района города.

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