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понедельник, 15 марта 2021 13:44

Будем развивать "Столичный" по мировым стандартам - первое интервью с новыми совладельцами рынка

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Будем развивать &quot;Столичный&quot; по мировым стандартам - первое интервью с новыми совладельцами рынка
Новые собственники киевского рынка "Столичный" планируют развивать рынок по лучшим мировым стандартам

Новые собственники киевского рынка "Столичный" намерены приложить все усилия, чтобы превратить его в успешное предприятие европейского образца. При этом отношения с арендаторами площадей рынка, его работниками и посетителями - будут переведены в цивилизованное русло.

Об этом идет речь в интервью "Апострофу" представителя компании-совладельца рынка Виктора Бондара.

"Мы планируем развивать "Столичный" по лучшим мировым стандартам и привлекать к этому процессу институциональных европейских инвесторов… Мы очень заинтересованы в том, чтобы рынок развивался, поэтому будем уделять внимание, непосредственно общаться с каждым из арендаторов… Мы со своей стороны намерены вернуть цивилизованные отношения - когда каждый арендатор, который работает на территории "Столичного", официально платит аренду и при этом имеет гарантии, что без помех сможет использовать свои арендованные площадки для ведения хозяйственной деятельности", - рассказал Бондар.

Аналогичный подход, по его словам, будет и к работникам рынка.

"Мы собираемся пообщаться с каждым из работников, оценить его профессиональные качества. И если квалификация работника будет соответствовать должным критериям, если он докажет свою профессиональную состоятельность выполнять профессиональные обязанности, работать в интересах как всего рынка в целом, так и отдельных его составляющих - я имею в виду и владельцев, и арендаторов, и посетителей рынка - то он, безусловно, останется на "Столичном"… Мы строим цивилизованное предприятие, по лучшим европейским и мировым образцам и стандартам, поэтому и отношения с сотрудниками собираемся строить на таких же принципах", - подчеркнул представитель компании-совладельца "Столичного".

Он также раскрыл некоторые подробности корпоративного конфликта вокруг рынка "Столичный".

"Среди важнейшего здесь то, что на сегодняшний день продолжается ряд судебных процессов, инициированных действующим руководителем ООО "РСХП "Столичный" Рустемом Абдукадыровым, который получил эту должность и занимает ее противоправным способом. Это человек, которого обоснованно относят к так называемой "енакиевской группировке". В результате его действий, а именно после нескольких заявлений, которые он подавал с целью попасть в "нужного" для него судью, были инициированы судебные процессы, по результатам которых было вынесено постановление об обеспечении иска и запрещено участникам, то есть владельцам самого общества, освобождать его от должности. Это, безусловно, абсолютно противоправная практика, когда владельцы предприятия не могут уволить его руководителя… Что же до самого корпоративного спора, то ситуация выглядит следующим образом. Доля в уставном капитале рынка "Столичный", которая принадлежала бенефициарному собственнику Александру Стельмаху, была выкуплена иностранными инвесторами. Но после заключения соответствующих соглашений Александр Стельмах и подконтрольная ему компания "Гудлайт Кэпитал Лимитед" отказались от выполнения обязательств по этим договорам и, одновременно решили, что могут не возвращать уплаченные им средства. Поэтому иностранный инвестор обратился в суд, и на основании соответствующего решения суда эта доля была истребована у компании "Гудлайт Кэпитал Лимитед", отметил Бондар.

Он добавил, что на сегодняшний день в отношении рынка "Столичный" было открыто производство по делу о банкротстве, что, по его мнению, позитивно скажется на разрешении сложной ситуации на предприятии.

"Это, безусловно, положительное решение. Мы видим в этом дополнительный контроль со стороны кредиторов, поскольку суд подтвердил, что у предприятия имеется задолженность и необходимость в том, чтобы в отношении него была введена отдельная должность распорядителя имущества. Фактически, это означает, что теперь ни одна сделка не может быть заключена и никакое имущество не может быть отчуждено, если это противоречит интересам как самого должника, так и его кредиторов. При этом все невыгодные обществу соглашения будут признаны не соответствующими этим интересам. Поэтому введение внешнего управления и открытие производства по делу о банкротстве в данном случае является положительным шагом, таким, что позволит кредиторам и должнику провести инвентаризацию и восстановить доверие со стороны арендаторов рынка, инвесторов и потребителей услуг", - резюмировал Бондар.

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15
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