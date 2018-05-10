Ботулизм в столице: киевлянин чуть не умер после вяленой рыбы

После ужина с вяленой рыбой киевлянин обратился в Александровскую клиническую больницу Фото: acc.cv.ua

В столице зарегистрировали новый случай ботулизма. После ужина с вяленой рыбой киевлянин обратился в Александровскую клиническую больницу.

В прошлом году ботулизмом в Украине заболели более 90 человек, 9 из них умерли, написали "Сегодня".

Мужчина чувствовал головокружение в голове, нарушение зрения и тошноту, после чего очутился в реанимации.

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Пострадавший вовремя обратился, поэтому его удалось спасти. Его до сих пор лечат, но общаться он пока не может, рассказали медики.

"Он съел ту часть, которая обычно приводит к заболеванию ботулизмом. Это часть с икрой возле живота, рыба была не почищена", - сказала заведующая инфекционным отделением Александровской клинической больницы в столице Людмила Минова.

Госпотребслужба проверила место на стихийном рынке, где мужчина купил рыбу, однако продавца там не оказалось.

"Сегодня там один человек, завтра другой, документов нет. Мы проинформировали полицию насчет сбора информации, однако никакой реакции не было", - пояснил первый заместитель начальника столичной Госпотребслужбы Александр Овчаренко.

Специальная сыворотка, которая может спасти от летальных последствий ботулизма есть не в каждой больнице.

В ближайшее время начнут закупать препараты, сообщили в профильном министерстве.

Медики советуют отказаться от сомнительной рыбы со стихийных рынков, ведь она может стоить жизни.

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