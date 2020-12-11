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"Борисполь" и "Жуляны" оказались в ледяной ловушке: сообщили о сбое рейсов

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&quot;Борисполь&quot; и &quot;Жуляны&quot; оказались в ледяной ловушке: сообщили о сбое рейсов
В "Борисполе" и "Жулянах" отменили ряд рейсов. Фото: ua.news

Аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" не смогли принять ряд рейсов. Причиной стала гололедица на взлетно-посадочных полосах.

"В связи со сложными погодными условиями в Международный аэропорт" Борисполь "некоторые рейсы совершили посадку в резервных аэропортах или приняли решение вернуться в аэропорты вылета", сообщила пресс служба "Борисполя" в Facebook.

Например, самолет из Минска, который должен был приземлиться в "Борисполе", вернул обратно в Беларусь.

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В "Жулянах" рассказали, что сцепление со взлетно-посадочной полосой не позволяет самолетам ни садиться, ни взлетать.

"Один рейс вернулся в Вильнюс. Он вылетел, но вернулся, не стал в Украину лететь. А второй рейс отменили в Дортмунд из Киева", сообщила прессекретарка аэропорта "Киев" Галина Богданенко в комментарии "Общественное".

10 декабря после обеда киевлян предупреждали о ледяной дождь и скользкие дороги. В Киевской и Житомирской временно ограничили движение грузовиков и автобусов.

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11
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