Больные Covid сами идут в больницу, чтобы не задохнуться

Больные коронавиросом с одышкой идут в больницу и ждут свободного места. Фото: pixabay.com

В Киеве 6 больниц, принимающих Covid-пациентов, заполнены на 100%, еще 8 - 90%. В области ситуация критическая.

В отделение интенсивной терапии Броварской больницы максимальная наполненность, пишет ТСН.

Пациенты рассказали, что из-за нехватки мест в больницах "скорые" не забирают даже больных с одышкой. Они шли в больницу самостоятельно и ждали пока кто-то выпишется.

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"Трижды вызывали "скорую" и никуда не везли, потому что нигде не было мест, нигде. Но я уже совсем задыхалась, то мы пришли, ждали и так попали", - рассказала пациентка, которая дышит с кислородной маской.

Подобные случаи не редкость.

"2 "скорые" вызвали, но мест не было. И уже с одышкой я приехала и ждала, что, может, кто выпишется", - рассказала другая пациентка.

В Украине 3-й раз подряд зафиксировали рекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки умерли 362 пациента. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.