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четверг, 24 декабря 2020 19:10

Блогер развенчал спекуляции вокруг строительства в Репьяховом яру

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Блогер развенчал спекуляции вокруг строительства в Репьяховом яру
Фото: facebook.com/kirilo.sazonov

В Киеве множество проблем с экологией и охраной исторического наследия, но вместо их решения общественные "активисты" берутся за несуществующие проблемы. Об этом написал известный журналист Кирилл Сазонов в своем блоге.

Он отмечает, что в настоящее время так называемые активисты атакуют строительство компанией "Интергал-Буд" подпорной стены и жилого комплекса на пустыре по улице Макаровская, 3.

"Строительство законное, имеющее все разрешительные документы. Стена должна уберечь от "сползания" нескольких старых многоквартирных домов, стоящих на холме. Их жителям предлагают бесплатно переселиться в новые дома. Под строительство выделен участок, занятый сейчас помойками, старыми гаражами и заброшенными сараями. До начала строительства это была небезопасная местность даже в светлое время суток", — пишет Кирилл Сазонов.

Журналист указывает на безосновательность утверждений "активистов", будто строительство ведется в охраняемой законом зоне. По его мнению, блокирование "активистами" строительства напоминает сюжет сбора денег Остапом Бендером "на ремонт" горного "Провала".

"Утверждение об "историческом ареале" относительно строительства на Макаровской притянуто за уши. Свалка не попадает в охраняемую зону памятника природы местного значения "Репьяхов яр". А понятие "ареала" однозначной трактовки не имеет. Любой чиновник или "активист" может интерпретировать его на свое усмотрение. Также ошибочно утверждение, будто Макаровская относится к защитной буферной зоне объектов наследия ЮНЕСКО. Буферные зоны определены только для Софиевского собора и Киево-Печерской лавры, действительно являющихся памятниками ЮНЕСКО", — объясняет блогер.

Смешными, считает Кирилл Сазонов, являются и аргументы "активистов" о невозможности строительства в окрестности многочисленных киевских яров, давно застроенных и заваленных мусором.

"Знакома улица Демеевская, где над ярами стоят частный сектор и гаражные кооперативы, десятилетиями сбрасывающие вниз свой мусор. Еще ухитрились разместить там собачий приют. Воют сотни псов, периодически горят чьи-то сараи. Вот такая картина наших яров. Это и есть "исторические ареалы". И никого не беспокоит уничтожение "ландшафта". Так же, как и склоны улицы Макаровской десятилетиями не интересовали никого, кроме наркоманов, алкоголиков и бездомных животных", — делится наблюдениями журналист.

Сазонов отмечает, что удивление вызывает безразличие так называемых активистов к реальным проблемам экологии города и погибающим памятникам киевской старины.

"Никто не спасает от разрушения Дом Мурашко и Гостиный двор... застройку Большой Житомирской и Андреевского спуска. Нуждаются в приведении в порядок огромные территории Гидропарка и Труханового острова. В конце концов не решена проблема экологической катастрофы с задымлением Киева торфяниками. Давайте требовать у властей решения этих вопросов. Где вы, активисты?! Не интересуют "активистов" и жители ветхих "сталинок" на Макаровской, которые вот-вот поползут вниз. К бездомным собакам относятся лучше", — возмущен блогер.

Сазонов приходит к выводу, что история с блокированием строительства на Макаровской — срежиссированная спекуляция.

"Давайте говорить прямо — все это спекуляции. Есть абсолютно заказная история "Спасения Репьяхового яра" и травли людей, согласившихся на условия застройщика и готовых переселиться в новые дома. Кампания "спасения" сопровождается рекламой в соцсетях, митингами под госучреждениями, атаками титушек. Похоже, за этим стоят теневые "смотрящие" за столичным строительным бизнесом, желающие "развести" застройщика на деньги", — резюмирует в своем блоге Сазонов.

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