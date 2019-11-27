Блэкаут в Киеве: без света даже Верховная Рада

 
Ексклюзивы
1/5
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 720
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 783
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1188
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 837
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1017
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11295
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1692
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1017
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 945
Фото
Все фото
5
3
4
4
4
Задержали аферистов, которые обещали место в Раде
Задержали аферистов, которые обещали место в Раде
На взятке задержали чиновника Общественного совета КГГА
На взятке задержали чиновника Общественного совета КГГА
Как в Киеве готовятся к установке главной елки
Как в Киеве готовятся к установке главной елки
В Киеве возле детской больнице умер мужчина
В Киеве возле детской больнице умер мужчина
Масштабное ДТП на 2 часа заблокировало движение к мосту Метро
Масштабное ДТП на 2 часа заблокировало движение к мосту Метро
Видео
Все видео
В столице остановились троллейбусы
В столице остановились троллейбусы
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
В столице во время движения загорелся такси
В столице во время движения загорелся такси
На железнодорожном вокзале плитка упала мужчине на голову
На железнодорожном вокзале плитка упала мужчине на голову
На дороге рядом с Ocean Plaza разделили полосы движения. Лосям - все равно
На дороге рядом с Ocean Plaza разделили полосы движения. Лосям - все равно
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6363
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2799
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2304
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1305
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1224
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 1080
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
среда, 27 ноября 2019 23:33

Блэкаут в Киеве: без света даже Верховная Рада

  Комментировать
Блэкаут в Киеве: без света даже Верховная Рада
Некоторые районы Киева остались без света. Фото: Сегодня

Вечером в среду, 27 ноября, центр Киева был внезапно обесточен. Без света осталась даже Верховная Рада.

Коммунальные службы сообщили о масштабной аварии. Движение в столице парализовано, информирует Диалог.UA.

Вечером в среду, 27 ноября внезапно произошло отключение электричества в центре столице - Печерском районе. Были полностью обесточены бульвар Леси Украинки и улица Евгения Коновальца.

Из-за блэкаута перестали работать светофоры, что тут же парализовало движение на дорогах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Электрик стукнул по трансформаторной будке, и свет появился"

По данным очевидцев, худшая ситуация сложилась рядом со станцией метро Печерская. Там транспорт встал намертво.

Стоит отметить, что без света осталось и здание Верховной Рады. В этот момент там как раз проводились парламентские слушания об экологической политике. Нардепам пришлось воспользоваться фонариками на мобильных телефонах.

"ДТЭУ Киевские электросети" уже назвали причину блэкаута. По их данным, случилась серьезная авария на источнике питания. Ремонтные бригады экстренно направлены для устранения неполадок.

На прошлой неделе из-за обильных снегопадов 200 тысяч французов остались без света.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Блэкаут в Киеве: без света даже Верховная Рада». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 35865
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 16200
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 14149
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото 2 Просмотров: 10476
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
4
 1 Просмотров: 10143
Новости Киева
В Киеве задержали насильника 10-летней девочки: показали фото
В Киеве задержали насильника 10-летней девочки: показали фото Просмотров: 1242
ДТП с участием Кулебы: сделали важное заявление о работе светофора
ДТП с участием Кулебы: сделали важное заявление о работе светофора Просмотров: 2682
Синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни зимы
Синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни зимы Просмотров: 792
На Подоле снесут лишние этажи "дома-монстра"
На Подоле снесут лишние этажи "дома-монстра" Просмотров: 351
Кличко пришел на суд к Садовому
Кличко пришел на суд к Садовому 1 Просмотров: 1359
Больше всего комментируют
6
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
4
За угрозы убийством. Нардепу Федыне готовят снятие неприкосновенности и подозрение
2
Польку за оскорбление украинки отстранили от обучения в университете
2
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото
Голосов: 5764
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua