Блэкаут в Киеве: без света даже Верховная Рада

Некоторые районы Киева остались без света. Фото: Сегодня

Вечером в среду, 27 ноября, центр Киева был внезапно обесточен. Без света осталась даже Верховная Рада.

Коммунальные службы сообщили о масштабной аварии. Движение в столице парализовано, информирует Диалог.UA.

Вечером в среду, 27 ноября внезапно произошло отключение электричества в центре столице - Печерском районе. Были полностью обесточены бульвар Леси Украинки и улица Евгения Коновальца.

Из-за блэкаута перестали работать светофоры, что тут же парализовало движение на дорогах.

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По данным очевидцев, худшая ситуация сложилась рядом со станцией метро Печерская. Там транспорт встал намертво.

Стоит отметить, что без света осталось и здание Верховной Рады. В этот момент там как раз проводились парламентские слушания об экологической политике. Нардепам пришлось воспользоваться фонариками на мобильных телефонах.

"ДТЭУ Киевские электросети" уже назвали причину блэкаута. По их данным, случилась серьезная авария на источнике питания. Ремонтные бригады экстренно направлены для устранения неполадок.

На прошлой неделе из-за обильных снегопадов 200 тысяч французов остались без света.