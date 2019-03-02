Black Eyed Peas выступят в Киеве

Black Eyed Peas выступят на Atlas Weekend. Фото: ТСН

16-разовые номинанты "Грэмми" и рекордсмены чарта Billboard Black Eyed Peas сиграют концерт в Украине

Об этом организаторы музыкального фестиваля Atlas Weekend сообщили на своей странице в Facebook.

В этом году музыкальный фестиваль Atlas Weekend состоится с 9 до 14 июля на ВДНХ. Американцы Black Eyed Peas станут вторым хедлайнером фестиваля.

13 лет спустя они снова готовы устроить шоу для украинских фанов и исполнить свои легендарные хиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Певица MARUV анонсировала большой сольный концерт в Киеве

Американский хип-хоп-группа из Лос-Анджелеса впервые занял первую строчку Billboard Hot 100 в апреле 2009 года с синглом Boom Boom Pow с пятого студийного альбома The E.N.D.

15 июня в Киеве состоится концерт британской группы электронной музыки The Chemical Brothers. В Международном выставочном центре дуэт представит свой новый альбом No Geography.