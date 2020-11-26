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четверг, 26 ноября 2020 12:31

Битва за еду: продавщица веником выгоняла наглеца, который набивал карманы ворованным 

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Битва за еду: продавщица веником выгоняла наглеца, который набивал карманы ворованным 
"Покупателем", вероятно, был бездомный. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Троещине мужчина наворовал товаров в продуктовом магазине прямо на глазах у продавщицы.

Видео с камер наблюдения распространил в Facebook "Киев Оперативный".

"Битва за еду", - говорится в описании видео.

Когда мужчина зашел в магазин, его сразу попыталась выгнать продавщица. Он, не реагируя, начал набивать карманы сладостями, которые лежали на прилавке. Продавщица вышла на улицу, чтобы позвать на помощь. В руках держала веник. На выходе "покупатель" украл еще несколько товаров и исчез.

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Пользователи сети прокомментировали инцидент:

- "Когда очень есть захотел"

- "Суровый житель Трои..."

- "Всегда покупаю все в упаковке, так как фиг его знает, кто там руками брал печенье"

- "Человек к локдауну готовится. С его навыками - на укладку асфальта или эстафету Олимпийских игор"

- "В условиях Covid, только за хранение открытой продукции надо жестко наказывать. Наплевательское отношение к людям со стороны владельцев торговой точки".

Посмотреть видео ограбления можно по ссылке.

До 4,5 лет тюрьмы осудили Вячеслава из Винницкой области, который украл из АТБ 3 банка лососевой икры.

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