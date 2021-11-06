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суббота, 06 ноября 2021 13:25

"Биологически опасно": в столице "опечатали" ресторан, который пускал людей без масок и Covid-сертификатов
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6 ноября в столичном вегетарианском ресторане Nebos заклеили вход и назвали его "биологически опасным".

Именно это заведение открыто игнорировало карантинные ограничения, которые ввели в Киеве и призвало к этому других. Об этом сообщает "Апостроф Киев".

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Заведение позиционировало себя как "зона свободных людей" и принимало посетителей без Covid-сертификатов, масок, отрицательных экспресс-тестов или справок о перенесенном коронавирусе.

При входе клиентов просили подписать заявление, где они подтверждают, что несут полную ответственность за свое здоровье и при любых обстоятельствах не будут иметь претензий к персоналу, владельцам и другим людям в заведении.

В кафе Nebos заклеили вход и назвали его "биологически опасным"
Фото: Апостроф Киев
В кафе Nebos заклеили вход и назвали его "биологически опасным" Фото: Апостроф Киев
В кафе Nebos заклеили вход и назвали его "биологически опасным" Фото: Апостроф Киев

Позже все ленты, пленку и предостерегающие таблички сняли. Ресторан беспрепятственно продолжает принимать посетителей.

Столичный вегетарианский ресторан Nebos 30 сентября объявил, что будут обслуживать людей в масках и без, вакцинированных и тех, кто не хочет прививаться.

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06
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