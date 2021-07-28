Без музыки и с кондиционером: столичные маршрутки будут ездить по новым правилам

Столичные перевозчики будут работать по новым договорам. Фото: slovoidilo.ua

Столичные перевозчики будут работать по новым договорам. В частности, в маршрутках запретят включать музыку, а кондиционеры должны быть исправными.

"Победители конкурса на перевозку пассажиров на маршрутах города получили новый договор. В нем - конкретные вещи, которые раньше были формальными", - написал в своем Telegram-канале заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Теперь водители и кондукторы должны носить униформу и пройти курсы оказания первой медицинской помощи. Кроме того, обязаны обслуживать пассажиров на украинском.

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Договоры запрещают любое шумовое (музыка) и визуальное (плакаты, игрушки) загрязнения салона. В каждой маршрутке обязательно будет не менее 5 кнопок остановки по требованию. Обязательный температурный режим. Летом в салоне должно быть не более 22°С, а зимой - не менее 15°С.

С сентября текущего года тарифы на проезд в пригородных маршрутках Киева обещают поднять на 10-16%. Подорожание на каждом маршруте будет индивидуальным. Говорят, за время карантина предприятия сильно пострадали, ведь работали вполсилы, а поддержки от государства не получили. Ко всему добавились штрафы за карантинные ограничения и кредиты на автобусы