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четверг, 10 декабря 2020 13:05

Без лошадей и золушки: в Киеве эвакуатор забрал карету

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Без лошадей и золушки: в Киеве эвакуатор забрал карету
Фото: скриншот с видео

В Киеве сняли эвакуатора, который перевозил карету.

Соответствующее видео распространил в Facebook "Киев Оперативный".

"Ребята, чью карету эвакуировали?", - говорится в описании видео.

В Инспекции по парковке заверили, что не имеют отношения к этому. Также видео сложно прокомментировать, поскольку непонятно на какой улице проезжает эвакуатор.

"Похоже на рекламный ход. Ни инспекция по парковке, ни департамент транспортной инфраструктуры КГГА не имеют отношения к этому действу", - сообщили чиновники в комментарии для "Сегодня".

Пользователи сети отреагировали на увиденное:

"Походу лошади антифриз не хотели пить, потому и замерзли".
"Где-то еще золушка со своим топком должна быть".
"Это моей бабушки".
"Кличко пешком домой пойдет".

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В Киеве на Подоле герой парковки, который нарушил ПДД, лег под колеса эвакуатора, чтобы его авто не забрали.

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