Без лошадей и золушки: в Киеве эвакуатор забрал карету

В Киеве сняли эвакуатора, который перевозил карету.
Соответствующее видео распространил в Facebook "Киев Оперативный".
"Ребята, чью карету эвакуировали?", - говорится в описании видео.
В Инспекции по парковке заверили, что не имеют отношения к этому. Также видео сложно прокомментировать, поскольку непонятно на какой улице проезжает эвакуатор.
"Похоже на рекламный ход. Ни инспекция по парковке, ни департамент транспортной инфраструктуры КГГА не имеют отношения к этому действу", - сообщили чиновники в комментарии для "Сегодня".
Пользователи сети отреагировали на увиденное:
"Походу лошади антифриз не хотели пить, потому и замерзли".
"Где-то еще золушка со своим топком должна быть".
"Это моей бабушки".
"Кличко пешком домой пойдет".
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В Киеве на Подоле герой парковки, который нарушил ПДД, лег под колеса эвакуатора, чтобы его авто не забрали.
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