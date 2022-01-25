Беспрецедентная помощь: США доставили новую партию оружия в Украину - фото, видео

В Киев прилетел очередной спецрейс с вооружением для украинской армии от Соединенных Штатов Америки. Его выгружают возле терминала В аэропорта "Борисполь".

В грузе есть противотанковые ракеты для комплексов Javelin и средства связи, сообщает Gazeta.ua.

Фото: Gazeta.ua

Это третья партия вооружения, которую США доставили Украине за последние дни. Предыдущие два самолета привезли около 280 т летального оружия.

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До этого в Украину около 2 тыс. единиц противотанкового оружия отправила Великобритания. Ее военно-транспортные самолеты по пути в Киев, обходили Германию.

Также Великобритания направила в Украину 30 элитных спецназовцев.