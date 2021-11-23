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вторник, 23 ноября 2021 14:31

Береза заявил, что управление Киевом хотят отдать Тищенко

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Береза заявил, что управление Киевом хотят отдать Тищенко
Экс-нардеп Борислав Береза: "Если закон о столице будет принят, Киевом будет руководить владелец ресторана "Велюр". Фото: Comments.ua

Президент Владимир Зеленский согласился назначить народного депутата от "Слуги народа", владельца ресторана "Велюр" Николая Тищенко главой КМДА после принятия закона о столице.

Об этом сообщил депутат ВР VIII созыва Борислав Береза, ссылаясь на свои источники в Офисе Президента.

"Злые языки с Банковой говорят, что у известного эксперта по молебнам, знатока мест, где продают телятину по 20 гривен, а гречку по 12, и просто у суперзвезды моносброда, Николая Тищенко, может начаться новый этап в его карьере. Дело в том, что новых кадров у Зеленского нет, а то, что Тищенко кум Ермака делает его крайне доверенным лицом, несмотря на все скандалы и факапы. Теперь у Николая есть шансы стать тем самым новым главой КМДА после принятия закона о столице, который раскритиковали в Совете Европы. Зеленский согласился назначить его", - написал Береза.

Политик отметил, что Тищенко уже начал подготовку к новой должности – основал в Верховной Раде межфракционное объединение.

"Кстати, не понятно почему в ОП тогда не хотят перенести и саму Администрацию в "Велюр"? Все бы смотрелось гармонично. А сам Николай Тищенко уже начал делать первые шаги, чтоб возглавить КМДА. Он уже заявил о создании в ВР МФО "Київ діє". Это станет одной из причин рассказывать о том, что Николаю Киев не чужой и он им занимается", - считает Береза.

Он уверен, что назначение Тищенко главой КМДА негативно скажется на Киеве и, соответсвенно, рейтингах "Слуги народа".

"Если все так и будет, то мы получим новый трэш и катастрофу в управлении Киевом. Но, как говорит величайший политический лидер современности - Какая разница? Ведь цель ОП - это сесть на бюджеты Киева и пилить их. А тут не важно, кто будет лицом, главное чтоб он был для ОП своим. Но что-то мне подсказывает, что это точно не понравится киевлянам и лишь ускорит падение всех рейтингов Зеленского и слуг. А вот в этом они сейчас лидеры", - подытожил Береза.

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