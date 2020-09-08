Балуха прооперировали. У него черепно-мозговая травма

По факту избиения начали следствие. Фото: bigkyiv.com.ua

Бывшего узника Кремля 49-летнего Владимира Балуха, которого избили неизвестные 8 сентября, прооперировали. У него черепно-мозговая травма. Сейчас пострадавшего перевели в реанимацию. Операцию проводил хирург Юрий Андрейко.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"У Володи черепно-мозговая травма, операция была на голове, состояние тяжелое. Мы с Марией Ионовой пообщались с главврачом. К Володе пока не пускают и просят не тревожить врачей, которые не могут обнародовать детали, в том числе и потому, что начато следствие по факту избиения", - отметила Геращенко.

Сейчас Балух находится в больнице скорой помощи. Его реабилитация потребует длительного времени.

"Сколько он находился без сознания после зверского избиения - неизвестно, установить это должны правоохранители. Врачи сделали и делают все возможное для стабилизации его состояния", - добавила Геращенко.

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Об избиении бывшего узника Кремля Владимира Балуха сообщил режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов. Это произошло ночью. Нашли потерпевшего лишь утром. Сенцов уточнил, что у Владимира сломаны рука и ключица. Угрозы жизни нет.