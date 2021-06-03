Языковые инспекторы проверили киоски: результаты шокировали

В Киеве 89% печатных СМИ - не украиноязычные. Фото: facebook.com/govuamova/?ref=page_internal

В Киеве только 11% общего количества печатных медиа украиноязычные.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга, сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.

По его словам, во время мониторинга анализировали печатную продукцию, доступную для визуализации, в 20 точках продаж различных районов столицы. Из них восемь киосков "Пресса" и 12 раскладок на станциях метро, ​​в супермаркетах и ​​других общественных местах.

"Количество охваченных единиц продажи - 1840, из них представленных государственным языком - 197, что составляет 11 процентов общего количества. Остальные представленные единицы - 1643 - изданы на русском языке, что составляет 89 процентов общего количества", - написал Кремень.

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Он отметил, что основную часть украиноязычных изданий составляют издания для детей дошкольного и младшего школьного возраста: раскраски, начальная математика и прочее. Реже встречаются книжные, журнальные издания и газеты.

Кремень добавил, что мониторинг осуществлялся путем фотофиксации и анализа количества печатных СМИ, представленных на украинском языке, в точках продаж.

"Согласно статье 25 закона о языке, который вступает в силу с 1 января 2022 года, печатные средства массовой информации могут выдаваться другими, чем государственный, языками при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке, а в каждом месте распространения печатных медиа их доля государственным языком должна составлять не менее 50 процентов", - напомнил языковой омбудсмен.

16 июля 2021 года вступает в силу часть шестая статьи 23 закона о языке. Она предусматривает, что фильмы в Украине демонстрируются на украинском языке. Два года назад Верховная Рада приняла закон, предусматривающий обязательное использование украинского языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. Украинским должны владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы. Также на украинском языке должна работать сфера обслуживания.