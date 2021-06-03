Языковые инспекторы проверили киоски: результаты шокировали

 
Ексклюзивы
1/5
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
Просмотров: 171
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Просмотров: 171
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3 Просмотров: 2790
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Просмотров: 270
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Просмотров: 504
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 540
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 675
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Просмотров: 432
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
Просмотров: 279
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Просмотров: 252
Фото
Все фото
6
4
5
4
4
Река под Киевом усеяна мертвой рыбой: фото
Река под Киевом усеяна мертвой рыбой: фото
В Киеве Tesla &quot;смела&quot; столб - фото
В Киеве Tesla "смела" столб - фото
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
Табун лосей выскочил на дорогу. Одного снесла машина
Табун лосей выскочил на дорогу. Одного снесла машина
Прокуратура Киева с обысками наведалась в ГИВЦ
Прокуратура Киева с обысками наведалась в ГИВЦ
Видео
Все видео
В пожаре сгорели 2 тыс. животных
В пожаре сгорели 2 тыс. животных
Полицейский напал на журналиста. Может надолго загреметь в тюрьму
Полицейский напал на журналиста. Может надолго загреметь в тюрьму
Киев спасают от нашествия рекламы. Как выглядят улицы без нее - видео
Киев спасают от нашествия рекламы. Как выглядят улицы без нее - видео
"Сдохните все у муках" - блогерша, которая громила отель, пригрозила самоубийством (18+)
"Сдохните все у муках" - блогерша, которая громила отель, пригрозила самоубийством (18+)
В центре Киева пронесся ураганный ветер и наделал беды - видео
В центре Киева пронесся ураганный ветер и наделал беды - видео
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 720
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1989
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 531
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1107
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 441
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 558
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
четверг, 03 июня 2021 11:09

Языковые инспекторы проверили киоски: результаты шокировали

  Комментировать
Языковые инспекторы проверили киоски: результаты шокировали
В Киеве 89% печатных СМИ - не украиноязычные. Фото: facebook.com/govuamova/?ref=page_internal

В Киеве только 11% общего количества печатных медиа украиноязычные.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга, сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.

По его словам, во время мониторинга анализировали печатную продукцию, доступную для визуализации, в 20 точках продаж различных районов столицы. Из них восемь киосков "Пресса" и 12 раскладок на станциях метро, ​​в супермаркетах и ​​других общественных местах.

"Количество охваченных единиц продажи - 1840, из них представленных государственным языком - 197, что составляет 11 процентов общего количества. Остальные представленные единицы - 1643 - изданы на русском языке, что составляет 89 процентов общего количества", - написал Кремень.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уволили преподавателя, который назвал украинский язык "псячим"

Он отметил, что основную часть украиноязычных изданий составляют издания для детей дошкольного и младшего школьного возраста: раскраски, начальная математика и прочее. Реже встречаются книжные, журнальные издания и газеты.

Кремень добавил, что мониторинг осуществлялся путем фотофиксации и анализа количества печатных СМИ, представленных на украинском языке, в точках продаж.

"Согласно статье 25 закона о языке, который вступает в силу с 1 января 2022 года, печатные средства массовой информации могут выдаваться другими, чем государственный, языками при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке, а в каждом месте распространения печатных медиа их доля государственным языком должна составлять не менее 50 процентов", - напомнил языковой омбудсмен.

16 июля 2021 года вступает в силу часть шестая статьи 23 закона о языке. Она предусматривает, что фильмы в Украине демонстрируются на украинском языке.

Два года назад Верховная Рада приняла закон, предусматривающий обязательное использование украинского языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.

Украинским должны владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.

Также на украинском языке должна работать сфера обслуживания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Языковые инспекторы проверили киоски: результаты шокировали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену

Создали новое военное формирование

Сожгли Москву. Погибло до 80 тыс. горожан

Король отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной светской львицей

Самое читаемое
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
20
 Просмотров: 5706
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому Просмотров: 4293
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
14
 Просмотров: 3501
Кандидат в депутаты обещает женщинам бесплатное увеличение груди
Кандидат в депутаты обещает женщинам бесплатное увеличение груди
4
 Просмотров: 3231
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 2925
Новости Киева
Река под Киевом усеяна мертвой рыбой: фото
Река под Киевом усеяна мертвой рыбой: фото
6
 Просмотров: 549
В Киеве Tesla "смела" столб - фото
В Киеве Tesla "смела" столб - фото
4
 Просмотров: 450
Правительство разрешило перенести казацкую церковь с Черниговщины в Киев
Правительство разрешило перенести казацкую церковь с Черниговщины в Киев Просмотров: 234
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
5
 Просмотров: 1125
В пожаре сгорели 2 тыс. животных
В пожаре сгорели 2 тыс. животных
 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
4
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
3
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
1
В Киеве заговорили о зачистке брусчатки почти со всех улиц
1
"Северный поток – 2" не отличается от аннексии Крыма". Самое интересное из интервью Зеленского немецкой прессе
Голосов: 6787
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть