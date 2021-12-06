Автобусы в Киеве будут курсировать по новым маршрутам – список

В Киеве случился сбой в работе транспорта. Фото: УНИАН

В понедельник, 6 декабря, в Киеве случился сбой в работе транспорта.

На некоторых участках производятся запланированные дорожные работы. Так что транспорт будет курсировать по новым маршрутам, сообщили в Киевпасстрансе.

Изменено движение автобусов №87, 108 по ул. Шумского из-за проведения дорожных работ.

Движение автобусов №87 организовано по просп. Тычины. Движение автобусов №108 организовано по Днепровской Набережной.

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Изменено движение автобусов №95 по ул. Березняковская, остановка "Левый берег" из-за проведения дорожных работ.

Движение автобусов №95 организовано по просп. Павла Тычины, ул. Амвросия Бучмы без въезда на ул. Березняковскую.

Изменено движение автобусов № 64 на с/м "Вишенки" из-за проведения строительных работ.

Движение автобусов № 64 организовано до остановки "Развилка".

Работу общественного транспорта без отопления запретили в Киеве. Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета обязан запрещать общественному транспорту выезжать на маршруты с неисправной системой отопления.