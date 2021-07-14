Atlas Weekend посетило рекордное количество гостей

Atlas Weekend проходил в столице с 5 по 11 июля включительно. Фото: Фото: Ольга Богачевская, Gazeta.ua

Более 600 тыс. посещений территории фестиваля Atlas Weekend зафиксировала счетная система ВДНХ. Это абсолютный рекорд, утверждают организаторы.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Такие цифры свидетельствуют только о том, что люди устали от постоянного карантина и отсутствия фестивалей и концертов, считает заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Несмотря на то, что выступления большинства зарубежных артистов перенесли на 2022 год, нынешний локальный музыкальный праздник был не менее насыщенным. Посетителей ждали шесть сцен, где музыканты выступали в различных музыкальных жанрах. Кроме того, для киевлян и гостей города сделали свободный вход 5 и 6 июля", - рассказал Мондриевский.

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Выступление украинской певицы Тины Кароль на фестивале Atlas Weekend 6 июля вызвал волну возмущения. Артистку обвинили в плагиате и издевательстве над животным.