Яркую подсветку на Подольском мосту отключают

 
Ексклюзивы
1/5
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Просмотров: 558
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
Просмотров: 450
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
Просмотров: 522
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Просмотров: 198
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 459
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
1 Просмотров: 1566
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 306
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
Просмотров: 4680
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 378
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 207
Фото
Все фото
3
6
8
4
4
В Киеве посреди улицы нашли гранату
В Киеве посреди улицы нашли гранату
Показали подборку эстетической рекламы в Киеве без &quot;хаоса и пестроты&quot;
Показали подборку эстетической рекламы в Киеве без "хаоса и пестроты"
Киевом курсируют 15 новых троллейбусов - как выглядит современный транспорт
Киевом курсируют 15 новых троллейбусов - как выглядит современный транспорт
Во дворе многоэтажки горели 4 автомобиля
Во дворе многоэтажки горели 4 автомобиля
Стрельба на Оболони: мужчин задержали - видео
Стрельба на Оболони: мужчин задержали - видео
Видео
Все видео
На мосту Метро конфликт водителей завершился массовой дракой
На мосту Метро конфликт водителей завершился массовой дракой
Над Киевом повиснет гигантский кит из мусора. Визуализация эко-проекта впечатляет
Над Киевом повиснет гигантский кит из мусора. Визуализация эко-проекта впечатляет
В столице устроили стрельбу из автоматов
В столице устроили стрельбу из автоматов
Сеть очаровало впечатляющие видео с Подольско-Воскресенского моста
Сеть очаровало впечатляющие видео с Подольско-Воскресенского моста
Водитель на большой скорости снес с тротуара мужчину с ребенком
Водитель на большой скорости снес с тротуара мужчину с ребенком
Интервью
1/5
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Просмотров: 576
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Просмотров: 936
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 306
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3240
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 621
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 февраля 2021
Просмотров: 585
Таксист на Tesla
Із Костею ніколи не було нудно. 2014-го виграв Green Сard, але у Штати летіти відмовився. Після революції покинув універ і подався на війну. Ми не ...
среда, 03 февраля 2021 15:08

Яркую подсветку на Подольском мосту отключают

  Комментировать
Яркую подсветку на Подольском мосту отключают
В Киеве отключат освещение Подольского моста. Фото: КГГА

Внешнее и декоративное освещение на Подольско-Воскресенском мосту Киева временно отключат.

Причина - завершение работ по натягивания вантовых канатов арочного моста через Днепр, сообщила Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений.

Проведут работы и по окончательному снятию нагрузок пролетного строения с временных опор мостового перехода.

"Ориентировочный срок завершения вышеупомянутых работ - 1 марта 2021 года", - отметили коммунальщики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Еще больше и красивее" - Кличко показал, как сияет Подольско-Воскресенский мост

В Киеве появится новый мост в форме волн, который соединит Оболонскую набережную и остров Оболонский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Яркую подсветку на Подольском мосту отключают». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Страшная пурга унесла жизни 4 тыс. человек

Банки начали выдавать кредиты под залог головки сыра

"Динамо" впервые обыграло "Спартак" после возвращения Лобановского

Националисты избрали нового руководителя

Вышла книга о подводной жизни

Эмигранты создали мощную организацию

Самое читаемое
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа 1 Просмотров: 9747
Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини
Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини
8
 Просмотров: 7641
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
9
 Просмотров: 6768
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
14
 Просмотров: 6436
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
18
 Просмотров: 5310
Новости Киева
В Киеве посреди улицы нашли гранату
В Киеве посреди улицы нашли гранату
3
 Просмотров: 90
Новое приложение для знакомств запустят в Киеве
Новое приложение для знакомств запустят в Киеве Просмотров: 81
Рассказали, сколько людей убили сосульки
Рассказали, сколько людей убили сосульки Просмотров: 126
Один из крупнейших аэропортов мира украинизировал название Киева
Один из крупнейших аэропортов мира украинизировал название Киева Просмотров: 234
Показали подборку эстетической рекламы в Киеве без "хаоса и пестроты"
Показали подборку эстетической рекламы в Киеве без "хаоса и пестроты"
6
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
23
Зеленский закрыл телеканалы Newsone, 112 и Zik
4
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
2
Дубинский отреагировал на свое исключение из фракции
2
"Украинцы привыкли все упрощать" - режиссер
Голосов: 6577
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть