Яркую подсветку на Подольском мосту отключают

В Киеве отключат освещение Подольского моста. Фото: КГГА

Внешнее и декоративное освещение на Подольско-Воскресенском мосту Киева временно отключат.

Причина - завершение работ по натягивания вантовых канатов арочного моста через Днепр, сообщила Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений.

Проведут работы и по окончательному снятию нагрузок пролетного строения с временных опор мостового перехода.

"Ориентировочный срок завершения вышеупомянутых работ - 1 марта 2021 года", - отметили коммунальщики.

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В Киеве появится новый мост в форме волн, который соединит Оболонскую набережную и остров Оболонский.