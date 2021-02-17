Альпинисты борются с нашествием сосулек в Киеве

В Киеве для очистки крыш домов от сосулек привлекли 21 бригаду альпинистов. Также работают 111 кровельщиков и 11 специальных автовышек

Процесс очистки сосулек с крыш многоэтажек достаточно опасен и требует специальных навыков, рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Фото: КГГА

"После смены температур имеем лед на крышах. Коммунальные службы очищают здания, за которые ответственны. Каждый день удается очищать 200-250 домов, в зависимости от сложности и высотности дома", - отметил Пантелеев.

Все места работ, по его словам, должны быть ограждены лентами для безопасности пешеходов. А водителям не стоит парковать авто вплотную к локации, где сбивают сосульки.

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Очищать дома обязаны и балансодержатели. Например, частные учреждения.

"Я обращаюсь ко всем учреждениям и организациям независимо от формы собственности: необходимо обеспечить уборку опасного льда с кровель", - призвал заместитель.

На протяжении января жертвами падения сосулек в Киеве стали 2 человека.