Академия наук отказалась передавать Авакову один из своих корпусов

НАН отказалась передать для полиции лабораторный корпус Института физиологии. Фото: nas.gov.ua

Национальная академия наук отказалась передавать Институт им. Богомольца в пользование управлению Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс служба академии.

"На заседании Президиума НАН было принято решение об отказе МВД в передаче Института физиологии им. Богомольца в сферу управления Нацполиции", - сказано в сообщении.

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В академии также выразили надежду, что вопрос о передаче института подниматься больше не будет.

Арсен Аваков обратился к президенту НАНУ Анатолия Загородного с просьбой о передаче для нужд Нацполиции 16-ти этажного лабораторного корпуса института физиологии имени Богомольца в Киеве.