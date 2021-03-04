Академия наук отказалась передавать Авакову один из своих корпусов

Национальная академия наук отказалась передавать Институт им. Богомольца в пользование управлению Национальной полиции.
Об этом сообщает пресс служба академии.
"На заседании Президиума НАН было принято решение об отказе МВД в передаче Института физиологии им. Богомольца в сферу управления Нацполиции", - сказано в сообщении.
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В академии также выразили надежду, что вопрос о передаче института подниматься больше не будет.
Арсен Аваков обратился к президенту НАНУ Анатолия Загородного с просьбой о передаче для нужд Нацполиции 16-ти этажного лабораторного корпуса института физиологии имени Богомольца в Киеве.
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