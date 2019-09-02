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понедельник, 02 сентября 2019 06:30

Аэропорт "Киев" временно прекращает свою работу

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Аэропорт &quot;Киев&quot; временно прекращает свою работу
Аэропорт "Киев" с сегодня не работает. Фото: Корреспондент

С сегодня до 12 сентября рейсы десяти авиакомпаний из аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) обслуживаются в Международном аэропорту "Борисполь".

С терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич. Рейсы Belavia и LOT с аэропорта "Киев" (Жуляны) также будут обслуживаться в терминале D, сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне в Facebook.

В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines.

На сайте аэропорта "Борисполь" вы можете найти онлайн табло, где указано график рейсов на текущие и следующие сутки.

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Напомним, международный аэропорт "Киев" закрывается на ремонт.

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