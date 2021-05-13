Аэропорт "Киев" начали реставрировать - яркие фото

Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского начинает работы по масштабной реконструкции аэродрома. Строительство хотят начать в следующем году. В 2023-м для проведения работ будут вынуждены прекратить функционирование на девять месяцев.

У рецепции обновленного Терминала "А" в аэропорту "Жуляны" собралась толпа, человек 30. Большинство из них - журналисты. На входе всем меряют температуру.

Обычных посетителей мало, а иностранные туристы в ожидании рейса пьют кофе и бродят по коридорам. Напитки и еду в ресторанах готовят на вынос из-за карантинных ограничений.

Журналистам предлагают пройти путь пассажиров к самолету с соблюдением всех формальностей.

К Евро-2012 часть терминала отреставрировали

- К Евро-2012 часть терминала отреставрировали. Другую удалось достроить в 2019 году, ведь это был пиковый год для мировой авиации, - рассказывает генеральный директор Ольга Товкес. Сегодня она проводит экскурсию аэропортом. - Новая инфраструктура ждет посетителей. Площадь терминала сейчас составляет 24 тысячи кв. м. Здесь есть 41 стойка для регистрации пассажиров. Первый этаж - для обслуживания, второй этаж - для вылета, третий этаж - офис авиакомпании.

Фото: Дмитрий Анохин

Пустыми и полутемными коридорами идем в пункт контроля. Все вещи надо сложить в пластиковую корзину и пройти мимо арки для сканирования. Пассажиров и багаж проверяют на наличие запрещенных предметов: ножницы, ножи, оружие и тому подобное. Если приборы обнаруживают что-то подозрительное, охрана проверяет человека тщательнее.

В зале рядом находится зона пограничного контроля. За ней - зал ожидания с ресторанами, VIP-комнатами и Duty Free - магазин беспошлинной торговли. Сейчас из-за нехватки рейсов он закрыт.

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Из зала по лестнице спускаемся в зону обслуживания. Там ждут автобусы, которыми транспортируют пассажиров к самолетам.

- Справа можно увидеть Национальный музей авиации, - показывает Товкес по дороге. - Он входит в десятку мирового рейтинга.

У 30-летней взлетной полосы слышно систему защиты от птиц. Звуки хищников доносятся отовсюду.

- Полосу нужно реставрировать, ведь давно не делали ремонт и до сих пор осталось старое покрытие. Кроме этого, аэропорт будет сотрудничать с новыми авиаперевозчиками, - объясняет председатель совета директоров аэропорта Денис Костржевский. - Будут летать А321, которые имеют большие вес, пассажировместимость и размеры. Для этого надо удлинить полосу и укрепить основу - грунт, который не выдерживает нагрузки.

Полосу планируют удлинить на 460 м - до 2770 м

Полосу планируют удлинить на 460 м - до 2770 м. Обновить хотят рулежные дорожки, перроны и светосигнальное оборудование.

- Это улучшит работу и поможет функционировать в более сложных погодных условиях, - говорит улыбаясь Костржевский. - Покрытие полосы изменят с бетонно-асфальтового на бетонное. Такую технологию применяют в развитых странах. Материалы будем брать отечественные, а технику и оборудование - зарубежные.

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Руководство жалуется, ведь тендер на строительство объявляют уже в третий раз.

- Я не могу сказать, что претендентов на участие в тендере много, пока мы исследуем рынок. Только на проектные работы планируем потратить больше 15 миллионов гривен. Всего реализация и строительство может обойтись от 2,5 до 5 миллиардов гривен, - говорит председатель правления. - Будут привлекать коммунальные средства и частные инвестиции.

Рассматривают возможность строительства ангаров для хранения самолетов, однако может не хватить средств.

Международный аэропорт Киев занимает территорию площадью 265 га. Здесь функционирует одна взлетно-посадочная полоса длиной 2310 м и шириной 45 метров. В 2024 году "Жуляны" будут праздновать свой 100-летний юбилей. Реконструкцию полосы не проводили уже 30 лет.