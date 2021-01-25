7-й день исчезновения: в Киеве разыскивают подростка

Автор: Розыск детей ГУНП в Киеве В Киеве уже неделю ищут подростка

В Киеве исчез Ваяж Александр Александрович, 2004 года рождения. 19 января он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Место нахождения его неизвестно, на связь с родными не выходит.

Об этом сообщила Служба розыска детей в Киеве.

Пропавшему Александру с виду 15-16 лет, рост 170-165 см, худощавого телосложения, волосы светлые русые, лицо овальное, глаза карие, под правым глазом имеет родинку.

Одет в куртку черного цвета, темные штаны, футболу фиолетового цвета.

При наличии любой информации о возможном месте пребывании парня просят звонить по телефону спецлинии полиции 102.

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