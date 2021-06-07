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понедельник, 07 июня 2021 16:26

60 улиц Киева ждут масштабные обновления

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60 улиц Киева ждут масштабные обновления
На 60 улицах столицы появятся велодорожки после ремонта. Фото: КО "Киевзеленстрой"

В этом году 60 улиц Киева отремонтируют. На каждой обустроят велодорожку.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

"Каждую дорогу, которую сейчас делаем, каждую улицу не вводим без современных дорожек для пешеходов и велосипедистов, без современного освещения и видеонаблюдения. Около 60 улиц в этом году мы отремонтируем. И на каждой будут велодорожки", - рассказал Кличко в интервью "Радио Свобода".

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В центре Киева хотят создать 1 км защищенных велополос. Соответствующий проект зарегистрировали на сайте Общественного бюджета. Стоимость работ оценили в 480 тыс. грн. Авторы предлагают установить вдоль велополос низкие делиниаторы, которые отделять велодвижение от автомобилей.

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