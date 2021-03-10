5G в Киеве: Минцифра и UNIT.City договорились о сотрудничестве

В Киеве начнут тестировать технологию 5G. Фото: Alexander Rozhenyuk

В Киеве на территории инновационного парка UNIT.City будут тестировать технологии 5G.

Для этого Минцифра подписала меморандум с UNIT.City, сообщила пресс-служба Министерство цифровой трансформации.

"Такие партнерства способствуют развитию технологической экосистемы. Мы делаем все, чтобы инновационный парк UNIT.City был точкой входа для международных инвестиций в Украину. И партнерство с Министерством цифровой трансформации усилит нашу экосистему и предоставит новые возможности резидентам парка", - отметил управляющий партнер UNIT.City Константин Евтушенко.

Меморандум предусматривает:

- совместные проекты по поддержке малого и среднего предпринимательства в рамках "Дия.Бизнес";

- создание тестовой площадки и в дальнейшем R&D-центра по использованию технологии 5G на территории парка;

- развитие инновационного предпринимательства и внедрения цифровых технологий в различные сферы жизни общества;

- использование "Дия" и "Дия ID" гостями UNIT.City вместо физических документов и электронной цифровой подписи.

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Интернет 4-го поколения 4G запустили на 45 станциях столичного метрополитена и в тоннелях между ними.