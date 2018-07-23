500 верующих в белоснежной одежде приняли крещение в водах Днепра

Фото: Сергей Нуженко/Радио Свобода

22 июля в Киеве по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в водах Днепра крестились около 500 верующих.

Представители церкви христиан евангельской веры провели массовое крещение на Трухановом острове, сообщает "Радио Свобода".

Они прошли в белых нарядах от Владимирского спуска к памятнику Магдебургскому праву и через Пешеходный мост перешли на остров. Крещение могут проходить только взрослые люди, чтобы решение было сознательным. Погружение и выныривание символизирует смерть для греховной и рождение для праведной жизни.

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27 июля во Киев прибудет чудотворный образ с частицей мощей апостола Андрея. Икону доставят из греческого города Патры путем самого апостола - по Днепру, сообщила пресс-служба Каменской епархии.