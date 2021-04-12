40 улиц Киева обновят велосипедными светофорами

В 2021 году еще на 40 улицах Киева планируют установить светофоры для велосипедистов.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Первоначально велосвитофоры установят на следующих участках:

- перекресток просп. Степана Бандеры с Тульской площади;

- пересечение ул. Андреевской и ул. Петра Сагайдачного;

- пересечение ул. Ивана Франко и ул. Богдана Хмельницкого.

Далее велосипедные светофоры установят вдоль просп. Воздухофлотского и Героев Сталинграда, ул. Митрополита Василия Липковского, Льва Толстого, Терещенковской, Святошинской, Жмеринской, Саксаганского, Урловской, Богдана Хмельницкого, Крещатика, площади Льва Толстого, Набережного шоссе.

Первые велосветофоры появились в Киеве в прошлом году на 3 перекрестках по ул. Пушкинской: с ул. Тараса Шевченко, ул. Богдана Хмельницкого и ул. Прорезной. В этом году также запланировано увеличение протяженности велосети столицы на 100 км. Специалисты разработали новые схемы организации дорожного движения 48 улиц, где будет устроена велоинфраструктура общей протяженностью более 66 км. Еще около 32 км - проектируются.