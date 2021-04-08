2 станции столичного метро обновят современными турникетами

Новые турникеты уже работают на 6 станция метро. Фото: пресс-служба Киевметрополитена

В вестибюле №1 станции метро Позняки устанавливают новые турникеты. Монтаж оборудования планируется также провести на станции Выдубичи.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Отметим, что это вестибюль (на станции Позняки. - Gazeta.ua), который временно не работает в рамках усиления карантинных мероприятий, поэтому пока работы не создают неудобств для пассажиров", - говорится в сообщении.

Новые контрольно-пропускные пункты принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

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Современные антивандальные турникеты уже работают на станциях Площадь Льва Толстого, Сырец, Героев Днепра, Почайна, Контрактовая площадь и Харьковская. Напомним, в столичном метро из-за введения строгого карантина закрыли часть вестибюлей.