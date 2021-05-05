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среда, 05 мая 2021 12:45

Вышел календарь со старинными украинскими названиями месяцев

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Вышел календарь со старинными украинскими названиями месяцев
"Хронологию" напечатали 440 лет назад в Остроге. Содержала названия месяцев на давнем украинском языке. Фото: md-ukraine.com

5 мая 1581 года в Остроге на Волыни печатник Иван Федоров впервые издал "Хронологию" белорусского поэта Андрея Рымши.

Сочинение на одном листке стало первым в кириллическом книгопечатании отдельным поэтическим изданием и календарем. Это было стихотворение "Какого месяца что в века древние происходило". В нем подавалась история библейских событий по месяцам, начиная с сентября, с которого и начинался церковный год.

Месяца были написаны на трех языках: на латыни, на древнееврейском и на народном разговорном языке, которым пользовались на территории Украины и Беларуси.

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Месеца сентебра, по гебрейску елюль, просто вресень.
Двадъцать четвертого дня месяца сенътебра
дороблен Еросолим, сталася реч добра.

Месеца генуара, по гебрейску тебет, просто сычень.
Чужоземъские мудърцы Христа привитали,
злато, ладан и миру, як пану, дали.
генуара 6 дня.

Месеца іюля, по гебреиску тамус, просто липец.
Моисій побил таблицы з приказаньем божим,
a мы грешим што часок, ни ся страхом трвожим.
іюля 17 дня.

Исследователи предполагали, что произведение напечатали для младших учеников Острожской академии. Оно должно было облегчить заучивание названий месяцев и библейских событий, знакомило учеников со стихосложением. Точных подтверждений того, что сам Римша учился в академии не существует. Произведение считают пробой пера.

Также ни одной пометки об участии Ивана Федорова в печати произведения не нашли, но его издали в один год с Острожской Библией. Федоров распоряжался делами в типографии князя Острожского, поэтому его участие в издании "хронологии" не оставляло сомнений.

Печатник Иван Федорович 15 февраля 1574-го завершил работу над первой напечатанной книгой на территории Украины - "Апостолом". В течение года работал над ней во львовской типографии. В ней содержится церковно-славянский перевод "Деяний и посланий апостольских".

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Дата
05
мая

Вышел календарь со старинными украинскими названиями месяцев

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