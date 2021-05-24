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понедельник, 24 мая 2021 12:24

Сегодня отмечают День славянской письменности и культуры

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Сегодня отмечают День славянской письменности и культуры
24 мая церковь вспоминает Кирилла и Мефодия. Фото: LSO Diecezja Tarnowska

24 мая отмечают День славянской письменности и культуры.

Церковь отмечает память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали один из первых славянских алфавитов. Но ученые до сих пор не знают, была ли первым алфавитом кириллица или глаголица.

Кирилл и Мефодий были греками. Летом 863 года они поселились в Моравии, на территории современной Чехии. Их пригласил местный князь Ростислав. Там проповедовал христианство и переводили религиозные тексты на славянский язык. Открывали при церквях школы.

Глаголицу впоследствии перестали использовать. Кириллицу сейчас используют во многих странах. Для украинского языка также используют кириллицу.

За введение славянского языка в богослужении братьев обвинили в ереси. В 866 году на вызов папы Адриана II поехали в Рим. Получили от него разрешение распространять славянские церковные книги и проводить богослужения на славянском языке.

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В Украине имя Кирилла и Мефодия носила первая украинская политическая организация в Киеве - Кирилло-Мефодиевское братство. Отмечать их праздник на государственном уровне начали с 2004 года.

5 мая 1581 в Остроге на Волыни печатник Иван Федорович впервые издал "Хронологию" белорусского поэта Андрея Рымши. Сочинение на одном листе стало первым в кириллическом книгопечатании отдельным поэтическим изданием и календарем.

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Дата
24
мая

Сегодня отмечают День славянской письменности и культуры

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