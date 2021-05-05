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среда, 05 мая 2021 11:29

Проект нового правописания представили перед правительством

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Проект нового правописания представили перед правительством
Новое правописание на основе системы желеховского создали Степан Смаль-Стоцкий и Теодор Гартнер Фото: wikipedia

5 мая 1913 года профессор Черновицкого университета Степан Смаль-Стоцкий издал в Вене третье издание грамматики украинского языка. Опроверг шовинистическое утверждение россиян о существовании в империи только "единого русского языка".

Первое издание грамматики увидело свет еще в 1893-м во Львове, Австро-Венгерской империи. В нем Степан Смаль-Стоцкий и австрийский лингвист Теодор Гартнер изложили собственно созданное украинское правописание. Его основой стала Желиховка - фонетическое правописание Евгения Желехивского, что действовало в Западной Украине с 1886 года. Смаль-Стоцкий и Гартнер приспособили его к иностранным словам и изменили этимологический принцип на фонетический. Первый предусматривал написание звуков или фонем не по их современному произношению, а по принципу сохранения традиционного написания. Во втором - написание слова соответствовало его литературному произношению.

Азбука состояла из 33 букв, в частности содержала ґ, ь и ї. Авторы представили проект перед чиновниками австрийского правительства и убеждали их в значительной пользе от проведения реформы правописания. Грамматику признали важной и утвердили учебником для школ Галиции и Буковины.

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Некоторые украинские ученые из Галичины выступили против изменения традиционного правописания, но самым большим противником стала Российская империя. Пыталась добиться отмены нового правописания дипломатично. В тех годах в империи действовали Валуевский циркуляр и Эмский указ, которые отрицали существование украинского языка и запрещали ввоз из-за границы украинской литературы.

В третьем издании Смаль-Стоцкий объяснял, что украинцев существует 34 млн, а украинский язык является славянским. К славянским принадлежали еще польский, белорусский, московский, лужицко-сербский, чешский, словенский, сербско-хорватский и болгарский языки. Литературный язык назвал общим для всего народа. Первыми украинскими писателями, которые писали на живом и чистом языке, понятном всем украинцам, назвал Ивана Котляревского, Маркиана Шашкевича, Юрия Федьковича. А важнейшими украинскими писателями - Григория Квитку-Основьяненко, Тараса Шевченко, Пантелеймона Кулиша, Марка Вовчка, Степана Руданского, Александра Кониского и других современников.

Московский царь Петр І 20 декабря 1720-го издал указ киевскому губернатору князю Петру Голицыну изъять все записи не на русском языке в монастырях Украины.

В том же году вышел общий указ, чтобы "книг никаких, кроме церковных предыдущих изданий, не печатать, а те старые книги с книгами великорусского печати уравнять, чтобы никакой разницы и "особого наречия" в них не было".

1724-го московская цензура наложила 1 тыс. рублей штрафа на архимандрита Киево-Печерской лавры за то, что там напечатали церковную книга "Триодь" "не совсем с великороссийском сходная".

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Дата
05
мая

Проект нового правописания представили перед правительством

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