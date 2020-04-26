Приняли языковой закон: что изменилось

Некоторые политики и чиновники продолжают сознательно игнорировать языковой закон Фото: eurointegration.com.ua

Прошел год с момента принятия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Немало статей, частей и подпунктов закона, которые указаны в заключительных и переходных положениях, еще не вступили в силу, а некоторые только начали действовать. Отсрочка действия составляет от полугода до 5 лет, а одну норму начнут применять аж 1 января 2030 ", - пишет для "Радио Свобода" эксперт по вопросам языковой политики Тарас Марусик.

Закон вызвал многочисленные противоречия среди украинцев и нападки со стороны соседей, но все же кардинально повлиял на общественную и политическую жизнь. Сейчас украинский язык в парламенте звучит гораздо чаще, чем во всех предыдущих созывах. Выступления на русском прекратились и первым сделал это русскоязычный председатель парламента Дмитрий Разумков.

Закон повлиял и на органы местного самоуправления, заставив политических деятелей, таких как Геннадий Кернес, разговаривать на государственном языке.

Харьковский стадион "Металлист" и футбольный клуб "Шахтёр" Донецк получили штраф за русскоязычные объявления во время футбольного матча Лиги чемпионов, что продемонстрировало силу закона и исключило будущие подобные случаи.

Предприниматели украинизировали большинство вывесок и рекламы. Украинский язык стали использовать работники сферы услуг.

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Несмотря на значительный позитив, по мнению Тараса Марусика, остается острая проблема саботажа закона некоторыми представителями власти и почти полная их безнаказанность. Они используют словесные атаки, подвергая сомнению легитимность закона и сознательно игнорируют его отдельные положения. Реагировать на это должна была уполномоченая по защите государственного языка Татьяна Монахова, назначенная правительством Гончарука с нарушением сроков, 27 ноября 2019 года. Свою деятельность должна была начать через полгода со дня назначения, но недавно написала заявление об отставке. Марусик подчеркивает бездействие обмудсмена, слабую коммуникацию с гражданским обществом и активистами, а самой большой ошибкой называет зависимость от министра Владимира Бородянского, который лоббировал ее назначение.

Сейчас много людей, которые обрадовались закону и надеялись на его быстрое действие, находятся в состоянии растерянности или возмущения.

25 апреля 2019 года парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. За проголосовали 278 народных депутатов. Еще двое парламентариев сообщили, что их карточки не сработали. После принятия решения парламент выполнил государственный гимн. На историческое пленарное заседание приехали третий президент Виктор Ющенко и патриарх Филарет. Документ вступил в силу 16 июля.