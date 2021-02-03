Какой видели украинский деловой язык 100 лет назад

Писатель Валерьян Пидмогильный вместе с Евгением Плужником в 1926 году украли словарь "Фразеология делового языка".
В нем перевели на украинский русские слова и обороты, свойственные деловой речи, сообщает Институт языкознания имени Oлександр Потебни НАН Украины.
"Острую потребность в систематизированной фразеологии украинского делового языка чувствуем слишком остро по нашим учреждениях. Отбыв курсы украинизации, усвоив элементы морфологии украинского языка и его синтаксису, советский служащий, однако, бессилен против "языковых штампов" привычного русского языка, не имея под рукой не только окончательно фиксированной украинской деловой фразеологии, а также того материала, который давал бы ему хоть наводку, если не нормативный ответ", - говорилось в предисловии к книге.
Большинство соответствий присущие современном украинском литературном языке. Есть и такие, которые не закрепились в языке:
бумажная фабрика — папірня;
выйти из тяжелых обстоятельств — піднестися з біди;
выкинуть из головы — спустити з думки;
высказываться по существу — висловлюватись до діла;
добывающая промышленность — копальна промисловість;
заводить дружбу — заходити в приязнь;
купить по случаю — з оказії купити;
металлоплавильный завод — гамарня;
не сдержать обещания — схибити обіцянку, відскочити слова;
неустойчивая валюта — станівка валюта;
он занят этим делом — він працює коло цієї справи;
ослабевать здоровьем — занепадати на здоров'ї;
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оставлять должность — уступатися з посади;
сахарный завод — цукроварня;
сделать человеком — на людину настановити;
скрывать недостатки — личкувати хиби;
смотреть в оба — взяти очі в руки; матися на обережності;
ума не приложу — не зберу думки; розуму не приберу.
"Яркая творческая индивидуальность авторов, врожденное и развитое литературным трудом чувств слова, его тончайших смысловых и семантических нюансов, так многогранно оказалось в словесном искусстве и Пидмогильного, и Плужника, обусловили и успех созданного ими словаря. Достаточно посмотреть реестры слов на двух-трех его страницах, чтобы увидеть тот незримый знак высокого мастера, который выгодно отличает, например, Словарь украинского языка Бориса Гринченко или Толковый словарь русского языка Владимира Даля среди других лексикографических работ", - считает мовознавиця Лариса Масенко.
Украинский писатель и прозаик суток расстрелянного возрождения Валерьян Пидмогильный родился 2 февраля 1901 в селе Писаревка Днепропетровской области. Для издательства первых приключенческих произведений выбрал псевдоним Лорд Листер.
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