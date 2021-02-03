Какой видели украинский деловой язык 100 лет назад

Автор: facebook.com/inmo.org.ua До 120 лет со дня рождения Пидмогильного опубликовали слова, которые он изобрел

Писатель Валерьян Пидмогильный вместе с Евгением Плужником в 1926 году украли словарь "Фразеология делового языка".

В нем перевели на украинский русские слова и обороты, свойственные деловой речи, сообщает Институт языкознания имени Oлександр Потебни НАН Украины.

"Острую потребность в систематизированной фразеологии украинского делового языка чувствуем слишком остро по нашим учреждениях. Отбыв курсы украинизации, усвоив элементы морфологии украинского языка и его синтаксису, советский служащий, однако, бессилен против "языковых штампов" привычного русского языка, не имея под рукой не только окончательно фиксированной украинской деловой фразеологии, а также того материала, который давал бы ему хоть наводку, если не нормативный ответ", - говорилось в предисловии к книге.

Большинство соответствий присущие современном украинском литературном языке. Есть и такие, которые не закрепились в языке:

бумажная фабрика — папірня;

выйти из тяжелых обстоятельств — піднестися з біди;

выкинуть из головы — спустити з думки;

высказываться по существу — висловлюватись до діла;

добывающая промышленность — копальна промисловість;

заводить дружбу — заходити в приязнь;

купить по случаю — з оказії купити;

металлоплавильный завод — гамарня;

не сдержать обещания — схибити обіцянку, відскочити слова;

неустойчивая валюта — станівка валюта;

он занят этим делом — він працює коло цієї справи;

ослабевать здоровьем — занепадати на здоров'ї;

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оставлять должность — уступатися з посади;

сахарный завод — цукроварня;

сделать человеком — на людину настановити;

скрывать недостатки — личкувати хиби;

смотреть в оба — взяти очі в руки; матися на обережності;

ума не приложу — не зберу думки; розуму не приберу.

"Яркая творческая индивидуальность авторов, врожденное и развитое литературным трудом чувств слова, его тончайших смысловых и семантических нюансов, так многогранно оказалось в словесном искусстве и Пидмогильного, и Плужника, обусловили и успех созданного ими словаря. Достаточно посмотреть реестры слов на двух-трех его страницах, чтобы увидеть тот незримый знак высокого мастера, который выгодно отличает, например, Словарь украинского языка Бориса Гринченко или Толковый словарь русского языка Владимира Даля среди других лексикографических работ", - считает мовознавиця Лариса Масенко.

Украинский писатель и прозаик суток расстрелянного возрождения Валерьян Пидмогильный родился 2 февраля 1901 в селе Писаревка Днепропетровской области. Для издательства первых приключенческих произведений выбрал псевдоним Лорд Листер.