Издали распоряжение о переводе украинского языка на латиницу

Языковед и этнограф Иосиф Лозинский поддерживал переход на латиницу но выступил против проекта Иречека Иллюстрация: yakaboo.ua

10 сентября 1859 года австрийский наместник в Галиции граф Агенор Голуховский издал распоряжение использовать в украинских школах и изданиях латинский алфавит. Состоялась вторая вспышка так называемой Азбучной войны.

Украинский латинский алфавит на основе чешского правописания создал чешский языковед Иосиф Иречек. Он считал, что кириллицу уместно использовать только в церковнославянском языке. В качестве примера успешного внедрения латиницы представлял переход на нее поляков, чехов, хорватов и словенцев.

Против перехода в Галичине выступала интеллигенция и священники, представители течения москвофилов и народовцев. Языковед Иосиф Лозинский, автор "Грамматики русского языка", и греко-католический митрополит Львова Спиридон Литвинович считали переход политическим и голосовали против него.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему сербы отказались от кириллицы?

Негативно восприняли идею такого перехода и словенский языковед Франц Сиклошич и славист, директор библиотеки Пражского университета Павел Шафарик. Они предлагали реформировать кириллицу по образцу сербского языковеда Вука Караджича, который унифицировал сербскую азбуку по фонетическому принципу - как слышим, так и пишем.

Мощная волна протестов побудила Министерскую комиссию 1861 года отклонить проект Иречека. При этом администрация и суды Австрийской империи не должны были, но могли употреблять в украиноязычных документах кириллицу.

Азбучными войнам называли споры относительно письменности в Галичине. Они начались в 1834 году после обнародования труда Иосифа Лозинского, в котором он отмечал, что латинские буквы, в отличие от "мертвой" кириллицы, могут полнее и точнее отразить характер украинского языка. Тогда предложение Лозинского подверглась острой критике, в частности со стороны "Руськой троицы". Деятели считали, что латинизация украинского алфавита могла привести к еще большему отрыву Западной Украины от Приднепровской. А это помешало бы сохранению единства украинской культуры.