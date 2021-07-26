Институт языкознания напомнил о советском проекте украинской латиницы

Сергей Пилипенко в 1920-е годы выступал за латинизацию украинского языка. Фото: Институт языкознания имени Александра Потебни

Институт языкознания имени Александра Потебни Национальной академии наук Украины призвал обсудить переход украинского языка на латиницу.

Сообщение опубликовали к 130-й годовщине со дня рождения писателя Сергея Пилипенко. Он поддерживал общесоветскую идею перевода всех языков на латиницу.

В журнале "Червоний шлях" Пилипенко опубликовал статью Odvertyj lyst do vsih, xto cikavyt'sja cijeju spravoju.

"Авторская аргументация такова. Унификация алфавитов - дело неизбежное и произойдет в недалеком будущем. Человечество должно писать одинаково, чтобы меньше тратить время на ознакомление с другими языками. Рано или поздно возникнет единый интернациональный язык, а пользование отличным письмом является, по сути, актом национального отгораживания, препятствием для ознакомления с интернациональной культурой. Именно поэтому следует ввести латинский алфавит, приспособив его к специфическим звукам украинского языка", - говорится в сообщении.

По мнению Пилипенко, москвофилы боятся разрыва с Россией, поэтому выступают против латинизации. Украинцы Приднепровья видят в латинице полонизацию украинского языка.

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Идеи Пилипенко поддержали писатель Майк Йогансен и языковед Николай Сулима. Институт языкознания решил обратиться к украинцам с вопросом, нужна ли нам латинизация.

10 сентября 1859 года в украинских школах и изданиях Галичины губернатор Агенор Голуховский приказал использовать латиницу, разработанную чешским филологом Иосифом Иречеком. Иречек предложил украинский латинский алфавит на основе чешского правописания. Он считал, что кириллица подходит только для церковнославянского. Указывал на опыт перехода на латиницу чехов, хорватов, словенцев и поляков.