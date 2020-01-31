Зона отдыха: показали впечатляющие идеи обустройства балкона

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Не нужно с бонусного пространства балкона делать вторую кладовку. Правильнее использовать каждый его квадратный метр с пользой. С этого угла выйдет полноценная комната, если соблюдена лаконичность, удобство, практичность и изысканность.

Чтобы создать там уют и комфорт, достаточно поставить некоторые мебель, добавить в оформление побольше текстиля и позаботиться об освещении.

На маленький балкон с мебели можно поставить один-два стула и журнальный столик. Если площадь позволяет - кресло или раскладной диван. На них желательно набросать как можно больше декоративных подушек, пледов и одеял, пол - устелить ковриками.

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Оформление балкона должен вписываться в общий интерьер всего жилища. Так как в последние годы модным является именно скандинавский стиль, то надо обставить в нем и балкон. Цвет скандинавского стиля должно преобладать нейтральный. То есть белые и бежевые тона, светлые оттенки серого. В этой нейтральной серо-бело-бежевой гамме происходят стены, выбирается мебель и напольные покрытия.