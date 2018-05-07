Жизнь в трущобах: показали необычные условия жизни в микроквартирах

Фото: businessinsider.com

Недостаток квартир и их высокая стоимость подталкивает людей селиться в микроквартиры. Люди в тупике могут адаптироваться ко многим вещам, в том числе и к тесноте. Они годами лепят в крошечных квартирах, сидя друг у друга на головах.

Об этом пишет businessinsider.com

В Китае, где из-за избытка населения пространство не бывает лишним, понятие "крошечный" постепенно теряет негативный оттенок. Или такая же ситуация с количеством населения в Индии и. В районе Дхарави в центре индийского города Мумбай живет около миллиона человек. Месячная стоимость аренды квартиры площадью 9 квадратных метров здесь составляет от 4 до 6 долларов.

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В Гонконге цены на недвижимость так высоки, что у некоторых людей есть деньги только на совсем крошечные комнаты площадью 3 квадратных метра.

В то же время в 2015 году в Нью-Йорке появился первый жилой комплекс с микроквартиры площадью 27 квадратных метров. Стоимость месячной аренды всего этого удовольствие колеблется в диапазоне от 2500 до 2900 долларов.

Гонконгская квартира площадью 55 квадратных метров разделена на 19 небольших частей по 2,3 квадратного метра каждая. Они известны как "дома-кабинки" или "дома-гроба". Стоимость аренды такой комнатки - 150 долларов в месяц. Комнаты отгорожены друг от друга тонкими деревянными панелями. Зато арендаторы живут всего в нескольких шагах от центра города.