Жить посреди леса: сказочный дом украсили куском скалы

Фото: homedit.com

За 2 года дизайнерская студия buro511збудувала уютное жилье посреди леса. Дизайн довольно простой и современный, и чем больше вы на него смотрите, тем очевиднее становится, что он достаточно контрастный.

С одной стороны, это теплое и уютное место для отдыха. С другой стороны, дизайн и пропорции впечатляющие и прочные. Большая стеклянная стена открывает жилые зоны к прекрасному лесного ландшафта. Эта двойственность является прекрасным отражением видения владельца этого места, который хотел ощутить крохотную уюта в лесу. Но с прочной конструкцией и с роскошным и современным интерьером.

Дом на 210 квадратов состоит из спальни, гардеробной и ванной комнаты, кухня-гостиная и гостевая спальня - на случай, если кто-то из друзей захочет посетить хозяина дома в его лесном убежище и останется на ночь.

Внешне дом отличается простой геометрией. Использование древесины и темного стекла на стенах помогает здания интегрироваться из окружения. Сосны, окружающих его со всех сторон, образуют естественный щит. Это добавляет немного таинственности дизайна.

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В интерьере использованы темные цвета акцента и контрастные материалы, такие как дерево, бетон и камень. Они намеренно собраны для того, чтобы подчеркнуть естественную красоту друг друга и создать сбалансированный и гармоничный декор.

"Мы купили огромный кусок скалы. Затем резали его на производстве так, чтобы глыба камня превратилась в детали облицовки. Задник камина выполнен из обычного металла, который в первый же день проржавел. Ржавая поверхность выглядела так эффектно, что ее решили оставить, покрыв защитным лаком ", - объясняет дизайнер Артур Кариев.

Во Вьетнаме построили шикарное жилье, что является редкостью в той местности. Из-за дефицита места дома делают тесные и невзрачные, которые больше похожи на фургоны. Выходом из этого является оригинальное здание с оранжевой кирпича. Благодаря ей дом не остается незамеченным. Использование сырых кирпичных стен также уменьшает расходы на отделку стен или ежегодные расходы на техническое обслуживание трещин, покраска и ремонт стен.