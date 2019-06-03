За ветхими стенами двухсотлетнего здания скрывается современное жилье

Фото: beautifullife.info

Архитектурная компания Buchner Bründler Architekten реставрировала 200-летний каменный дом в швейцарском поселке Линешо. Экстерьер здания оставили аутентичным. Внутренние стены, потолки и пол покрыли тонкими слоями бетона.

"Голый бетон подчеркивает архаичный вид здания. Добавляет в атмосферу этого каменного дома еще большего спокойствия", — цитирует авторов проекта beautifullife.

Интерьер дома сделали минималистским. Добавили в него элементы рустикального стиля. Отдельные оконные проемы оставили незастекленными, что придало жилью еще большей самобытности.

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Из простого складского помещения сделали уютный дом с современным интерьером. Находится он в уединенной местности — на живописном участке у подножия поросшего лесом склона. С южной стороны к дому прилегает терраса, из которой открывается волшебный вид на окружающие пейзажи.