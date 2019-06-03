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понедельник, 03 июня 2019 15:32

За ветхими стенами двухсотлетнего здания скрывается современное жилье
13

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Построили этот дом 200 лет назад.
Фото: beautifullife.info
Построили этот дом 200 лет назад.
Построили этот дом 200 лет назад.
Построили этот дом 200 лет назад.
Построили этот дом 200 лет назад.

Архитектурная компания Buchner Bründler Architekten реставрировала 200-летний каменный дом в швейцарском поселке Линешо. Экстерьер здания оставили аутентичным. Внутренние стены, потолки и пол покрыли тонкими слоями бетона.

"Голый бетон подчеркивает архаичный вид здания. Добавляет в атмосферу этого каменного дома еще большего спокойствия", — цитирует авторов проекта beautifullife.

Интерьер дома сделали минималистским. Добавили в него элементы рустикального стиля. Отдельные оконные проемы оставили незастекленными, что придало жилью еще большей самобытности.

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Из простого складского помещения сделали уютный дом с современным интерьером. Находится он в уединенной местности — на живописном участке у подножия поросшего лесом склона. С южной стороны к дому прилегает терраса, из которой открывается волшебный вид на окружающие пейзажи.

beautifullife.info
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Дата
03
июня

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