 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2268
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1683
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1638
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3457
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2331
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 729
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1665
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 24993
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
12
5
31
15
29
Выбрали лучший дом в мире
Выбрали лучший дом в мире
Отдых для отшельников: показали найсамитниший дом в мире
Отдых для отшельников: показали найсамитниший дом в мире
Оторванные от цивилизации: показали впечатляющую подборку уединенных домов
Оторванные от цивилизации: показали впечатляющую подборку уединенных домов
Уютная веранда: как обустроить идеальный отдых
Уютная веранда: как обустроить идеальный отдых
Подборка ванных комнат, которые привлекают простотой и изяществом
Подборка ванных комнат, которые привлекают простотой и изяществом
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 441
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1665
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1629
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2178
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11160
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 783
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
среда, 03 июля 2019 02:24

Выбрали лучший дом в мире
12

  Комментировать

Лучшим домом мира в 2019 году стала домик в Японии
Фото: DAICI ANO
Лучшим домом мира в 2019 году стала домик в Японии
Лучшим домом мира в 2019 году стала домик в Японии
Лучшим домом мира в 2019 году стала домик в Японии
Лучшим домом мира в 2019 году стала домик в Японии

Жюри архитектурной премии определили лучший дом мира в 2019 году.

Победителя выбирает журнал The Architectural Review из сотни проектов, пишет maximum.fm.

В этом году премия AR House досталась помещению в Японии. Дом-победитель спроектировала студия General Design Co из Токио.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оторванные от цивилизации: показали впечатляющую подборку уединенных домов

Сооружение имеет всего один этаж. Возведено на основе старого дома, который ощутимо осовременили. В то же время крыша осталась такой же.

На лос-анджелесском рынке недвижимости появился роскошный особняк в неомавританском стиле. Площадь имеет 472 квадратных метра. Включает в себя 5 спален, 7 ванных, прихожую, гостиную, полностью оснащенную профессиональным оборудованием кухню, комнату для занятий фитнесом и террасу с видом на город.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выбрали лучший дом в мире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
5
 2 Просмотров: 101141
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании &quot;монашки&quot; в купальнике
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
4
 1 Просмотров: 44092
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
 Просмотров: 26262
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 26231
Россия выдвинула украинским морякам окончательные обвинения
Россия выдвинула украинским морякам окончательные обвинения Просмотров: 16174
Дом
Как оформить кухню по-модному: назвали основные тренды
Как оформить кухню по-модному: назвали основные тренды
6
 Просмотров: 27
Отдых для отшельников: показали найсамитниший дом в мире
Отдых для отшельников: показали найсамитниший дом в мире
5
 Просмотров: 4159
Оторванные от цивилизации: показали впечатляющую подборку уединенных домов
Оторванные от цивилизации: показали впечатляющую подборку уединенных домов
31
 Просмотров: 7866
Уютная веранда: как обустроить идеальный отдых
Уютная веранда: как обустроить идеальный отдых
15
 Просмотров: 1926
Как привлечь положительную энергию в дом
Как привлечь положительную энергию в дом Просмотров: 1089
Больше всего комментируют
11
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
11
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
11
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
8
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
6
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го
Голосов: 4170
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua