Выбрали лучший дом в мире

Фото: DAICI ANO

Жюри архитектурной премии определили лучший дом мира в 2019 году.

Победителя выбирает журнал The Architectural Review из сотни проектов, пишет maximum.fm.

В этом году премия AR House досталась помещению в Японии. Дом-победитель спроектировала студия General Design Co из Токио.

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Сооружение имеет всего один этаж. Возведено на основе старого дома, который ощутимо осовременили. В то же время крыша осталась такой же.

На лос-анджелесском рынке недвижимости появился роскошный особняк в неомавританском стиле. Площадь имеет 472 квадратных метра. Включает в себя 5 спален, 7 ванных, прихожую, гостиную, полностью оснащенную профессиональным оборудованием кухню, комнату для занятий фитнесом и террасу с видом на город.