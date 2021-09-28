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вторник, 28 сентября 2021 16:55

Все гениальное просто: как фасад может скрывать впечатляющее жилье
9

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Трудно не завидовать: решетчатый дом поражает задумкой
Фото: contemporist.com
Трудно не завидовать: решетчатый дом поражает задумкой
Трудно не завидовать: решетчатый дом поражает задумкой
Трудно не завидовать: решетчатый дом поражает задумкой
Трудно не завидовать: решетчатый дом поражает задумкой

В Новой Зеландии закончили уникальный дом. Его фасад в бледно-деревянных тонах с наклонным металлической крышей. Внешние решетчатые элементы, предотвращают чрезмерное солнечному освещению и добавляют современной эстетики.

Также есть крытая дорожка от гаража до дома.

"Идея перестройки фермерской здания воплощается в интерьер, где переработанные материалы контрастируют с чистыми линиями и современным оформлением", - объясняет ведущий архитектор Барри Кондон.

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Внутри чувствует открытость от потолка двойной высоты. Столовая и кухня также имеют общий открытый план. Окрашенная кирпичная стена добавляет текстуры интерьера.

Большинство спален и ванных комнат размещены на верхнем этаже дома, который имеет открытый коридор со стеклянными перилами, откуда открывается вид на входную дверь.

В этой современной ванной комнате душевая плитка соответствует линии угловой потолка, а деревянная тумба под скрытым освещением.

Удобно жить можно и в трубе. Это доказали архитекторы дома трубы. Ее диаметр 3,5 м и длину 12 м. Уникальная кабина внешние из нержавеющей стали и обшитым деревом интерьером.

Одной из основных особенностей проекта является бесшовная облицовка из листового листа из нержавеющей стали 4 мм. Под ним есть система отвода барабанного звука дождя.

contemporist.com
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