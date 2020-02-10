 
Ексклюзивы
1/5
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 225
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1035
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2259
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 621
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2997
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2403
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1197
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3141
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4834
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 657
Фото
Все фото
15
23
9
16
9
Впечатляющий мятный: показали 15 оригинальных идей интерьера
Впечатляющий мятный: показали 15 оригинальных идей интерьера
Как выглядит в интерьере самая модная ткань года
Как выглядит в интерьере самая модная ткань года
Вентиляционные трубы и кирпичная стойка - как стильно украсить интерьер
Вентиляционные трубы и кирпичная стойка - как стильно украсить интерьер
Арабская ночь: как выглядят в интерьере спальни восточные мотивы
Арабская ночь: как выглядят в интерьере спальни восточные мотивы
Вагон старого поезда превратили в колоритное жилье со всеми удобствами
Вагон старого поезда превратили в колоритное жилье со всеми удобствами
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
5 способов изготовления новогодних поделок своими руками
5 способов изготовления новогодних поделок своими руками
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 891
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1638
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1008
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 522
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3510
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 1206
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
вторник, 11 февраля 2020 02:28

Впечатляющий мятный: показали 15 оригинальных идей интерьера
15

  Комментировать

Комната в мятном цвете выглядит стильной
Фото: yakrobitiremont.pp.ua
Комната в мятном цвете выглядит стильной
Комната в мятном цвете выглядит стильной
Комната в мятном цвете выглядит стильной
Комната в мятном цвете выглядит стильной

Мятный цвет является одним из найбильшуниверсальних, а потому может удачно использоваться в интерьере. Он имеет множество оттенков в своем спектре, что дает приличный запас творческой гибкости дизайнеру.

Комната оформлена в сочетании с мятного и желтого - модное решение для смелых особ.

Это холодный светло-зеленый, обильно разбавленный голубым. Причем голубого в цвете может присутствовать чуть больше или чуть меньше. Соответственно, мятный цвет может быть легким или достаточно насыщенным, холодным или слегка прохладным.

Мятный спектр может присутствовать даже в минимуме, но он подарит хорошее настроение, если удачно будет выделено на светлом фоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зона отдыха: показали впечатляющие идеи обустройства балкона

Даже в строгом кабинете мятный цвет подарит тепло и свежесть.

Мятный цвет очень хорош для детских комнат, причем независимо от пола ребенка. Присутствие мятного оттенка сделает комнату девочки нежной и женственной, а комнату мальчика этот цвет наполнит успокаивающей свежестью. В детских комнатах мятный стоит комбинировать с персиковым, абрикосовым, бирюзовым, нежно-сиреневым, светло-голубым. В комнате девочки будет уместен розово-мятный "коктейль".

В кухне и столовой этот оттенок наиболее "сочно" раскрывается в сочетании с фруктово-ягодными тонами желтого, оранжевого, розового цвета.

Стремительное развитие жилищного строительства в Киеве и других городах Украины повысил спрос на услуги ремонтных бригад и дизайнерских агентств, занимающихся разработкой дизайн-проектов на профессиональной основе. Однако, согласно статистике, больше половины владельцев вновь жилья продолжают надеяться на свои силы, проводя капитальный ремонт без какого-либо внятного плана. И такая уверенность часто приводит к серьезным промахов, для устранения которых потребуется немало времени и денег.

yakrobitiremont.pp.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Впечатляющий мятный: показали 15 оригинальных идей интерьера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен Просмотров: 21754
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
4
 Просмотров: 17425
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках 3 Просмотров: 13203
Женщина зарезала 7-летнего сына и наглоталась таблеток
Женщина зарезала 7-летнего сына и наглоталась таблеток Просмотров: 13032
Украинец погиб в первый день работы в Нидерландах
Украинец погиб в первый день работы в Нидерландах Просмотров: 10441
Дом
Как выглядит в интерьере самая модная ткань года
Как выглядит в интерьере самая модная ткань года
23
 Просмотров: 6786
Вентиляционные трубы и кирпичная стойка - как стильно украсить интерьер
Вентиляционные трубы и кирпичная стойка - как стильно украсить интерьер
9
 Просмотров: 846
Самостоятельный ремонт квартиры – острые подводные камни одиночного плавания
Самостоятельный ремонт квартиры – острые подводные камни одиночного плавания
5
 Просмотров: 216
Арабская ночь: как выглядят в интерьере спальни восточные мотивы
Арабская ночь: как выглядят в интерьере спальни восточные мотивы
16
 Просмотров: 2745
Вагон старого поезда превратили в колоритное жилье со всеми удобствами
Вагон старого поезда превратили в колоритное жилье со всеми удобствами
9
 Просмотров: 4914
Больше всего комментируют
6
Зверобой: Принимаю бой и сделаю этого президента
4
Каменских очаровала новым "голым" фото из примерочной
3
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках
2
Трамп уволил из Белого дома двух украинцев
1
Украина может инициировать удар по "русскому миру" - правозащитник
Голосов: 56
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua