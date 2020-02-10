Впечатляющий мятный: показали 15 оригинальных идей интерьера

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Мятный цвет является одним из найбильшуниверсальних, а потому может удачно использоваться в интерьере. Он имеет множество оттенков в своем спектре, что дает приличный запас творческой гибкости дизайнеру.

Комната оформлена в сочетании с мятного и желтого - модное решение для смелых особ.

Это холодный светло-зеленый, обильно разбавленный голубым. Причем голубого в цвете может присутствовать чуть больше или чуть меньше. Соответственно, мятный цвет может быть легким или достаточно насыщенным, холодным или слегка прохладным.

Мятный спектр может присутствовать даже в минимуме, но он подарит хорошее настроение, если удачно будет выделено на светлом фоне.

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Даже в строгом кабинете мятный цвет подарит тепло и свежесть.

Мятный цвет очень хорош для детских комнат, причем независимо от пола ребенка. Присутствие мятного оттенка сделает комнату девочки нежной и женственной, а комнату мальчика этот цвет наполнит успокаивающей свежестью. В детских комнатах мятный стоит комбинировать с персиковым, абрикосовым, бирюзовым, нежно-сиреневым, светло-голубым. В комнате девочки будет уместен розово-мятный "коктейль".

В кухне и столовой этот оттенок наиболее "сочно" раскрывается в сочетании с фруктово-ягодными тонами желтого, оранжевого, розового цвета.

Стремительное развитие жилищного строительства в Киеве и других городах Украины повысил спрос на услуги ремонтных бригад и дизайнерских агентств, занимающихся разработкой дизайн-проектов на профессиональной основе. Однако, согласно статистике, больше половины владельцев вновь жилья продолжают надеяться на свои силы, проводя капитальный ремонт без какого-либо внятного плана. И такая уверенность часто приводит к серьезным промахов, для устранения которых потребуется немало времени и денег.